Стародубцева у трьох сетах поступилася експершій ракетці світу у матчі першого кола US Open-2024

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (146) у затяжному поєдинку програла білорусці Вікторії Азаренка (20).

Матч тривав 2 години 9 хвилин та завершився з рахунком 3:6 6:1, 6:1 Українка зробила 1 подачу навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 3 із 6 брейк-пойнтів.

Суперниця 1 раз подала ейс, 10 разів допустила подвійну помилку та реалізувала 7 із 14 брейк-пойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток. Варто відмітити, що Стародубцева вперше вийшла в основну сітку US Open.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд — 75,000,000 доларів

Перше коло, 27 серпня

Вікторія Азаренка (Білорусія) — Юлія Стародубцева (Україна) 3:6, 6:1, 6:1

Нагадаємо, що вчора перемоги здобули Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна. У другому колі вони зіграють між собою. Леся Цуренко покинула турнір, програвши представниці США Пейтон Стернс. Також вилетіла і Даяна Ястремська, яка у 3-годинному поєдинку поступилася Юле Німаєр.