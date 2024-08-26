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Калініна перемогла Доден та зіграє проти Світоліної на US Open-2024

Микола Дендак — 26 серпня, 22:26
Калініна перемогла Доден та зіграє проти Світоліної на US Open-2024
Ангеліна Калініна
Getty Images

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (55) розібралася із француженкою Осеан Доден (86) у першому колі US Open-2024.

Матч тривав 1 годину 42 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 3:6, 6:1. Українка 9 разів подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 5 із 7 брейк-пойнтів.

У суперниці 5 ейсів, 10 подвійних помилок та 2 використаних брейк-пойнти із 9. Зазначимо, що це вже друга зустріч між тенісистками, у першій через відмову француженки перемогла українка.

У наступному колі Ангеліна зустрінеться з ще одною українкою Еліною Світоліною.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд — 75,000,000 доларів
Перше коло, 26 серпня

Ангеліна Калініна (Україна) — Осеан Доден (Франція) 6:1, 3:6, 6:1

Також Калініна повторила найкращий результат на Відкритому чемпіонаті США (у 2018 та 2021 роках). Тоді українка зуміла дійти до другого кола.

Нагадаємо, Світоліна з перемоги стартувала на цьому турнірі. А ось Даяна Ястремська програла свій перший поєдинок, який тривав понад 3 години.

Grand Slam Ангеліна Калініна Доден Еліна Світоліна US Open-2024

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