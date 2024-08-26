Світоліна перемогла Карле у першому колі US Open-2024
Українка Еліна Світоліна (28) перемогла аргентинку Марію Карле (83) у першому колі US Open-2024.
Матч тривав 2 години 20 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:3, 6:4. Еліна жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.
Після розгромної поразки в першому сеті українка перехопила ініціативу та не залишила шансів своїй суперниці. Зазначимо, що тенісистки вперше зустрічалися між собою.
Також під час 2 сету українці знадобилась допомога фізіотерапевта.
Наступною суперницею Світоліної буде переможець пари Осеан Доден (86) - Ангеліна Калініна (55).
Нью-Йорк, США
Призовий фонд — $75,000,000
26 серпня
Найкращим результатом Світоліної на турнірі US Open є півфінал, якого вона досягала у 2019 році. Еліна пройшла до півфіналу без втрати жодного сету, але там поступилася американці Серені Вільямс. Цей виступ є одними з найкращих досягнень українки на турнірах Grand Slam.
Нагадаємо, раніше Світоліна заявила, що хотіла б відсвяткувати свій день народження перемогою на турнірі, фінал якого відбудеться 8 вересня.