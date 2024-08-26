Цуренко поступилася американці у першому колі US Open-2024

Українська тенісистка Леся Цуренко (85) поступилася американці Пейтон Стернс (47) у першому колі US Open-2024.

Матч тривав 1 годину 42 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 7:5. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 2 із 6 брейк-пойнтів.

У суперниці 8 ейсів, 3 подвійні помилки та 5 використаних брейк-пойнтів із 10. Зазначимо, що це перша зустріч між тенісистками.

Найкращим результатом для 35-річної киянки на цьому турнірі є чвертьфінал у 2018 році, де вона без шансів поступилася японці Наомі Осака.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд — 75,000,000 доларів

Перше коло, 26 серпня

Пейтон Стернс (США) — Леся Цуренко (Україна) 6:1, 7:5

Також у першому колі програла інша українка Даяна Ястремська. Вона поступилась у 3-годинному матчі проти німкені Юле Німаєр.

А ось Еліна Світоліна з перемоги стартувала на цьому турнірі. Також Ангеліна Калініна виграла свій матч. І в наступному колі українки зустрінуться між собою.