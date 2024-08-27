Костюк без проблем перемогла Кесслер у першому колі US Open-2024

Українська тенісистка Марта Костюк (19) впевнено здолала американку Маккартні Кесслер (63) у першому колі US Open-2024.

Матч тривав 1 годину 18 хвилини та завершився з рахунком 6:2 6:3. Українка зробила 3 подачі навиліт, допустила 6 подвійних помилок та реалізувала 4 із 9 брейк-пойнтів.

Суперниця жодного разу не подала ейс, 2 допустила подвійну помилку та реалізувала 1 із 2 брейк-пойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток. У другому колі на Костюк очікує Гаррієта Дарт (Велика Британія).

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд — 75,000,000 доларів

Перше коло, 27 серпня

Марта Костюк (Україна) — Маккартні Кесслер (США) 6:2, 6:3

Свій найкращий результат на Відкритому чемпіонаті США Костюк показала у 2020 році, коли зуміла дійти до третього кола.

Нагадаємо, що вчора перемоги здобули Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна. У другому колі вони зіграють між собою. Леся Цуренко покинула турнір, програвши представниці США Пейтон Стернс. Також вилетіла і Даяна Ястремська, яка у 3-годинному поєдинку поступилася Юле Німаєр.