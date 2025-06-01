Не можу в це повірити, – Світоліна прокоментувала фантастичну перемогу над Паоліні

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над четвертою ракеткою світу Жасмін Паоліні в поєдинку четвертого кола Ролан Гаросс.

Спортсменка поділилась емоціями під час інтерв'ю на корті.

"Досі не можу повірити, що виграла цей матч. Я ще перебуваю в цій битві, всередині процесу. Жасмін грала дуже добре, мені було дуже важко. Але я щаслива, що змогла залишитися в боротьбі й продовжила битися до кінця Мені потрібно було залишатися агресивною, сфокусованою на своєму плані. Другий сет був дуже важливий, а в третьому я вже змогла показати свою кращу гру та завершити матч на свою користь", – сказала Світоліна.

У чвертьфіналі турніру тенісистка зустрінеться із переможницею пари Рибакіна – Швьонтек.

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Зазначимо, що це був лише другий очний матч між Світоліною та Паоліні. Раніше суперниці зустрічались лише на Australian Open цього ж року і тоді Еліна також перемогла – 2:6, 6:4, 6:0.

Нагадаємо, що на старті французького мейджора Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82).

Напередодні у третьому раунді змагань Світоліна перемогла американку Бернарду Перу (83) у важкому матчі з двома тай-брейками.

Раніше також повідомлялось, що двоє українців виступлять на юніорському Ролан Гаросс.