Двоє українців виступлять на юніорському Ролан Гаррос 2025

Українські тенісисти Нікіта Білозерцев і Єлизавета Котляр зіграють на юніорському Ролан Гаррос 2025.

16-річний Білозерцев отримав 14 номер посіву й у першому колі зустрінеться з сербом Огненом Мілічем. Суперники зустрічалися один з одним чотири рази, кожен здобув по дві перемоги.

Білозерцев вдруге виступить на юніорських турнірах Grand Slam. У січні він програв на Australian Open у першому колі.

18-річна Котляр вдруге виступить на юніорському Ролан Гаррос. На старті змагань вона протистоятиме 7 сіяній чешці Яні Ковачковій. Торік Єлизавета дійшла до другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу серед юніорів.

Поєдинки юніорської першості стартують у Парижі в понеділок, 2 червня.

Раніше повідомлялося, що Котляр поступилася румунці Жаклін Крістіан у дебютному для себе матчі на рівні WTA-туру у марокканському Рабаті.