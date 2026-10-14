Виставковий турнір провідних тенісистів світу Six Kings Slam перенесено на два місяці

Щорічний виставковий комерційний турнір Six Kings Slam, в якому беруть участь шестеро топових тенісистів світу, перенесено з жовтня на грудень.

Про це повідомляє Reuters.

Змагання у саудівському Ер-Ріяді мало відбутися з 21 по 24 жовтня, однак організатори оголосили про його перенесення на 27-30 грудня.

"Це рішення відображає прагнення Riyadh Season проводити спортивні заходи за найвищими стандартами. Його ухвалили після оцінки організаційних і логістичних труднощів, пов'язаних із проведенням турніру, а також їхнього потенційного впливу на враження глядачів", – йдеться в заяві.

Причиною стали обстріли аеропорта міста з боку єменських хуситів. Зокрема, від атаки 11 жовтня загинуло 12 осіб, а понад 300 отримали поранення різного ступеня важкості.