Матч Надії Кіченок у першому колі Ролан Гаррос перенесли

Матч української тенісистки Надії Кіченок та японки Мію Като проти дуету австралійок Дар'ї Севілл та Айли Томлянович у першому колі парного розряду Ролан Гаррос перенесли на наступний день через дощ.

Поєдинок встиг розпочатися і тривав 35 хвилин, доки не перервався у першому сеті за рахунку 5:2 на користь пари українки.

Нагадаємо, Томлянович вже грала проти представниці України на цьому турнірі. У першому колі одиночного розряду вона поступилася Даяні Ястремській.

Загалом вже 6 українок зіграли свої стартові матчі на Ролан Гаррос. Раніше змагання в одиночному розряді через травму покинули Ангеліна Калініна та Леся Цуренко, також поступилася Юлія Стародубцева.

А ось Марта Костюк та Еліна Світоліна виграли свої матчі та пройшли в друге коло.