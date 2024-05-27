Стародубцева поступилась у першому колі Ролан Гаррос

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) поступилась Крістіні Буксі (72) з Іспанії у першому колі Відкритого чемпіонату Франції.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:1. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та використала 3 з 5 брейк-пойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000 Перше коло 27 травня

Крістіна Букса (Іспанія) — Юлія Стародубцева (Україна) 6:4, 6:1

Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула перемогу над Кароліною Плішковою, Даяна Ястремська переграла у трьох сетах Айлу Томлянович, а Марта Костюк у неймовірному тригодинному матчі здолала Пігоссі.