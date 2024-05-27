Стародубцева поступилась у першому колі Ролан Гаррос
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) поступилась Крістіні Буксі (72) з Іспанії у першому колі Відкритого чемпіонату Франції.
Матч тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:1. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та використала 3 з 5 брейк-пойнтів.
Це була перша очна зустріч тенісисток.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Перше коло
27 травня
Крістіна Букса (Іспанія) — Юлія Стародубцева (Україна) 6:4, 6:1
Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула перемогу над Кароліною Плішковою, Даяна Ястремська переграла у трьох сетах Айлу Томлянович, а Марта Костюк у неймовірному тригодинному матчі здолала Пігоссі.