Слідом за Цуренко: Калініна не змогла продовжити гру першого кола Ролан Гаррос

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) достроково поступилась колумбійці Камілі Осоріо (77) у першому колі Ролан Гаррос-2024.

Матч тривав 2 години та 28 хвилин та був зупинений за рахунку 6:3, 7:5, 1:4.

У середині третього сету Ангеліна взяла медичний тайм-аут, після чого не змогла продовжити гру. Відтак Осоріо достроково перемогла та вийшла у наступний раунд.

Problemas físicos para Kalinina 🏥



La ucraniana pidió atención médica en medio de su partido 🆚 Osorio por dolores en su tobillo y gemelo derecho. #RolandGarros



⭐#ESPNenStarPlus ▶️ https://t.co/YtPWhVFBz2 pic.twitter.com/4MqWwz0Vwj — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 27, 2024

Зазначимо, що поєдинок розпочався доволі позитивно для Калініної. У першому сеті українка здобула комфортну перемогу, використавши два брейк-пойнти. Другий видався складнішим, за рахунку 6:5 на свою користь Ангеліна не використала три матч-пойнти. Відтак справа дійшла до тай-брейку, на якому колумбійка виявилась сильнішою.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000

Перше коло

27 травня





Ангеліна Калініна (Україна) — Каміла Осоріо (Колумбія) 6:3, 7:5, 1:4

Напередодні інша українка Леся Цуренко не змогла дограти гру проти Векич через травму спини.

Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула перемогу над Кароліною Плішковою.

Раніше Даяна Ястремська переграла у трьох сетах Айлу Томлянович, а Марта Костюк у неймовірному тригодинному матчі здолала Пігоссі.