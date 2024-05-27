Слідом за Цуренко: Калініна не змогла продовжити гру першого кола Ролан Гаррос
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) достроково поступилась колумбійці Камілі Осоріо (77) у першому колі Ролан Гаррос-2024.
Матч тривав 2 години та 28 хвилин та був зупинений за рахунку 6:3, 7:5, 1:4.
У середині третього сету Ангеліна взяла медичний тайм-аут, після чого не змогла продовжити гру. Відтак Осоріо достроково перемогла та вийшла у наступний раунд.
Зазначимо, що поєдинок розпочався доволі позитивно для Калініної. У першому сеті українка здобула комфортну перемогу, використавши два брейк-пойнти. Другий видався складнішим, за рахунку 6:5 на свою користь Ангеліна не використала три матч-пойнти. Відтак справа дійшла до тай-брейку, на якому колумбійка виявилась сильнішою.
Перше коло
27 травня
Напередодні інша українка Леся Цуренко не змогла дограти гру проти Векич через травму спини.
Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула перемогу над Кароліною Плішковою.
Раніше Даяна Ястремська переграла у трьох сетах Айлу Томлянович, а Марта Костюк у неймовірному тригодинному матчі здолала Пігоссі.