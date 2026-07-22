Кіченок поступилася в матчі першого кола парного розряду в Гамбурзі

Надія Кіченок разом із полькою Мартіною Кубкою програли в матчі першого кола парного розряду турніру серії WTA 250 у Гамбурзі п'ятому сіяному дуету Інгрід Гамарра Мартінш (Бразилія)/Макото Ніномія (Японія).

Гра тривала 1 годину 32 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 4:6, 7-10.

За поєдинок Кіченок і Кубка 3 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 3 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 5 помилок на подачі та 2 брейки.

MSC Hamburg Ladies Open – WTA 250

Гамбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $246,388

Перше коло парного розряду, 22 липня

Надія Кіченок (Україна)/Мартіна Кубка (Польща) – Інгрід Гамарра Мартінш (Бразилія)/Макото Ніномія (Японія) 6:3, 4:6, 7-10

Поточного сезону Ніномія зіграла низку матчів в одній парі з Кіченок.

Нагадаємо, що напередодні Надія Кіченок прокоментувала спільні танці з росіянками на весіллі Дар'ї Касаткіної.