На характері: Костюк пройшла у друге коло Ролан Гаррос, відігравшись з 0:4 в третьому сеті

Українська тенісистка Марта Костюк (20) пройшла до другого кола Ролан Гаррос. У своєму першому матчі на турнірі 21-річна киянка перемогла Лауру Пігоссі (119) з Бразилії.

Матч тривав 3 години 15 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:7(4), 6:4.

Марта могла закривати поєдинок ще в другому сеті, але на тайбрейку втратила перевагу 3:1 і дозволила суперниці зрівняти рахунок за партіями.

По ходу третього сету Костюк зазнала пошкодження, тож їй довелося брати медичний таймаут. Українка поступалася 4:0, але змогла відіграти два гейми, після чого матч було перервано знову — цього разу черед дощ.

Пауза пішла Марті на користь. Після відновлення гри вона взяла 4 гейми поспіль і звела непростий матч до вольової перемоги.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000

Перше коло

26 травня





Марта Костюк (Україна) — Лаура Пігоссі (Бразилія) 7:5, 6:7(4), 6:4





’єрі пробилася до другого кола турніру. У перший змагальний день пройшли ще два матчі за участі українок. Леся Цуренко не змогла дограти перший сет із Донною Векич через травму спини , а Даяна Ястремська зняла прокляття Ролан Гаррос і вперше у своїй кар



