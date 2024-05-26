На характері: Костюк пройшла у друге коло Ролан Гаррос, відігравшись з 0:4 в третьому сеті
Українська тенісистка Марта Костюк (20) пройшла до другого кола Ролан Гаррос. У своєму першому матчі на турнірі 21-річна киянка перемогла Лауру Пігоссі (119) з Бразилії.
Матч тривав 3 години 15 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:7(4), 6:4.
Марта могла закривати поєдинок ще в другому сеті, але на тайбрейку втратила перевагу 3:1 і дозволила суперниці зрівняти рахунок за партіями.
По ходу третього сету Костюк зазнала пошкодження, тож їй довелося брати медичний таймаут. Українка поступалася 4:0, але змогла відіграти два гейми, після чого матч було перервано знову — цього разу черед дощ.
Пауза пішла Марті на користь. Після відновлення гри вона взяла 4 гейми поспіль і звела непростий матч до вольової перемоги.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Перше коло
26 травня
Перше коло
26 травня
Марта Костюк (Україна) — Лаура Пігоссі (Бразилія) 7:5, 6:7(4), 6:4
У перший змагальний день пройшли ще два матчі за участі українок. Леся Цуренко не змогла дограти перший сет із Донною Векич через травму спини, а Даяна Ястремська зняла прокляття Ролан Гаррос і вперше у своїй кар’єрі пробилася до другого кола турніру.
Завтра, 27 травня, свої виступи на відкритому чемпіонаті Франції розпочнуть ще три українки — Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Зазначимо, що Україна вперше представлена шістьома тенісистками на Ролан Гаррос.