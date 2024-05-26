Прокляття зняте: Ястремська перемогла в першому колі Ролан Гаррос

Українська тенісистка Даяна Ястремська (32) перемогла австралійку Айлу Томлянович (207) у першому колі головного ґрунтового турніру Roland Garros-2024, який проходить у Франції.

Поєдинок тривав 2 години і 11 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:3, 6:3. Українка 6 разів подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 6 брейкпойнтів.

Перший сет розпочався з доволі рівної боротьби тенісисток. Проте вже після 5 гейму в Даяни не пішла гра і, зрештою вона взяла лише 1 гейм з 4-ох.

Здавалося, що в другому такий перебіг подій продовжиться, проте на 4-му геймі українка змогла переламати хід гри, відігравши три брейк-пойнти, і зрівнявши рахунок. Після цього вже українка почала домінувати і забрала цей сет собі.

В останньому сеті вона продовжила свою впевнену гру і віддала суперниці лише три гейми. У підсумку, важка перемога в стартовому матчі для українки.

Зазначимо, що саме на цьому турнірі в Ястремської була дуже неприємна статистика. Вона брала участь у 5 розіграшах до цього, і в усіх програвала у першому ж матчі.

Це була четверта очна зустріч між тенісистками, в усіх перемогу святкувала українка.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000 Перше коло 26 травня

Даяна Ястремська (Україна) — Айла Томлянович (Австралія) 3:6, 6:3, 6:3

У другому колі Ястремська зустрінеться з китаянкою Яфань Ван (68), яка перед цим здолала росіянку Марію Тимофєєву (106).

Нагадаємо, паралельно Леся Цуренко розпочала матч проти хорватки Донни Векич, проте не змогла його дограти через травму спини і знялась з розіграшу.

Також у цей ігровий день Марта Костюк зустрінеться з представницею Бразилії Лаурі Пігоссі.