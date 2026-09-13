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Одна з трьох українок подолала перше коло кваліфікації на турнірі WTA 500 у Гвадалахарі

Станіслав Матусевич — 13 вересня 2026, 00:08
Одна з трьох українок подолала перше коло кваліфікації на турнірі WTA 500 у Гвадалахарі
Надія Кіченок
instagram.com/nadiakichenok

Надія Кіченок, яка не має одиночного рейтингу, єдиною з українок вийшла у фінал кваліфікації на турнірі серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. Софія Бєлінська (1200) і Катаріна Завацька (246) свої матчі програли.

Кіченок, яка свій останній офіційний одиночний поєдинок провела у березні 2024 року, обіграла іншу парницю, безрейтингову американку Ніколь Меліхар із рахунком 6:3, 4:6, 7:6(10), відігравши два матч-пойнти на вирішальному тай-брейку.

15-річна володарка вайлд-кард Бєлінська не впоралася з японкою Нао Хібіно (228) – 4:6, 1:6.

Завацька несподівано легко поступилася американці Леї Ма (287) – 2:6, 2:6.

Guadalajara Open presentado por Santander WTA 500
Гвадалахара, Мексика, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Півфінал кваліфікації, 12 вересня

Надія Кіченок (Україна) – Ніколь Меліхар (США) 6:3, 4:6, 7:6(10)

Софія Бєлінська (Україна) – Нао Хібіно (Японія) 4:6, 1:6

Катаріна Завацька (Україна) – Лея Ма (США) 2:6, 2:6

У фіналі кваліфікації Кіченок зіграє проти Хібіно.

В основній сітці турніру у Гвадалахарі під першим номером посіяна друга ракетка України Марта Костюк (11).

Катаріна Завацька Надія Кіченок Софія Бєлінська

Надія Кіченок

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