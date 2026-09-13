Кіченок поступилася в фіналі кваліфікації турніру WTA 500 у Гвадалахарі

Українська тенісистка Надія Кіченок, яка не має одиночного рейтингу, поступилася в фіналі кваліфікації турніру серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі японці Нао Хібіно (228) і не зуміла вийти в основну сітку змагань.

Гра тривала 1 годину 7 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 2:6.

Guadalajara Open presentado por Santander – WTA 500

Гвадалахара, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Фінал кваліфікації, 13 вересня

Надія Кіченок (Україна) – Нао Хібіно (Японія) 1:6, 2:6

Кіченок вперше за два з половиною роки провела офіційні поєдинки одиночного розряду. Надія є відомою парною гравчинею.

Нагадаємо, що напередодні Кіченок обіграла іншу парницю, американку Ніколь Меліхар, у півфіналі кваліфікації у Гвадалахарі.