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Кіченок поступилася в фіналі кваліфікації турніру WTA 500 у Гвадалахарі

Станіслав Матусевич — 13 вересня 2026, 20:40
Кіченок поступилася в фіналі кваліфікації турніру WTA 500 у Гвадалахарі
Надія Кіченок
instagram.com/nadiakichenok

Українська тенісистка Надія Кіченок, яка не має одиночного рейтингу, поступилася в фіналі кваліфікації турніру серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі японці Нао Хібіно (228) і не зуміла вийти в основну сітку змагань.

Гра тривала 1 годину 7 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 2:6.

Guadalajara Open presentado por Santander WTA 500
Гвадалахара, Мексика, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Фінал кваліфікації, 13 вересня

Надія Кіченок (Україна) – Нао Хібіно (Японія) 1:6, 2:6

Кіченок вперше за два з половиною роки провела офіційні поєдинки одиночного розряду. Надія є відомою парною гравчинею.

Нагадаємо, що напередодні Кіченок обіграла іншу парницю, американку Ніколь Меліхар, у півфіналі кваліфікації у Гвадалахарі.

Надія Кіченок WTA 500

Надія Кіченок

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