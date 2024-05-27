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Світоліна здолала Плішкову на старті Ролан Гаррос

Владислав Уткін , Олександр Булава — 27 травня, 20:42
Світоліна здолала Плішкову на старті Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна (19) обіграла Кароліну Плішкову (52) з Чехії у першому колі Відкритого чемпіонату Франції.

Матч тривав 1 годину 58 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:4, 6:2.

Українка тричі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки та використала 7 з 13 брейк-пойнтів.

Це була 10-та очна зустріч тенісисток. Після цього поєдинку рахунок став 6:4 на користь Світоліної.

У наступному колі суперницею українки стане переможниця французького протистояння Фіони Ферро (126) та Діан Паррі (63).

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Перше коло
27 травня

Еліна Світоліна (Україна) Кароліна Плішкова (Чехія) 3:6, 6:4, 6:2

Напередодні Даяна Ястремська перемогла у трьох сетах Айлу Томлянович, а Марта Костюк у неймовірному тригодинному матчі здолала Пігоссі. Леся Цуренко не змогла дограти гру проти Векич через травму спини.

Roland Garros Плішкова Ролан Гаррос Еліна Світоліна

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