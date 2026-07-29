Сестри Кіченок програли у першому колі парного розряду турніру в Мемфісі

Людмила та Надія Кіченок не зуміли вийти у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA 250 в американському Мемфісі. У першому колі змагань треті сіяні поступилися представницям Тайваню Чжо Іцень/Чжо Ісюань.

Гра тривала 2 години 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 5:7, 6-10.

За поєдинок сестри Кіченок 2 рази подали навиліт, зробили 7 подвійних помилок та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 2 ейси, зробили 9 помилок на подачі та 4 брейки.

The Memphis Classic – WTA 250

Мемфіс, США, хард

Призовий фонд: $246,388

Перше коло парного розряду, 28 липня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Чжо Іцень/Чжо Ісюань (Тайвань) 6:4, 5:7, 6-10

Востаннє Людмила та Надія виступали в одній парі у лютому на турнірі в Досі.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева вийшла у чвертьфінал парного турніру в Мемфісі та поступилася в першому колі одиночного розряду.