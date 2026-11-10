Костюк – Пегула: остання можливість для обох поборотися за вихід у півфінал Підсумкового турніру

На Підсумковому турнірі в Індіан-Веллсі розпочинаються матчі другого туру групового етапу. На жаль, стартові поєдинки українки Еліна Світоліна і Марта Костюк програли.

Оскільки до півфіналів виходять по дві найкращі спортсменки з кожного квартету, щоб зберегти реальні шанси на продовження боротьби у плейоф, українським тенісисткам необхідно перемагати у других матчах.

10 листопада у межах Групи 1 Костюк зіграє проти іншої невдахи першого туру змагань, американки Джессіки Пегули.

Марта Костюк, 24 роки 10 ракетка світу

Не будемо повторюватись щодо досягнень киянки у поточному сезоні, лише зазначимо, що він був найкращим у її кар'єрі. Костюк здобула дебютний титул WTA 1000 в Мадриді, дійшла до півфіналів Ролан Гаррос і Вімблдона та вперше потрапила до топ-10 світового рейтингу.

Однак травма зап'ястя, отримана на турнірі в Цинциннаті у серпні, не дозволяє нашій тенісистці якісно відіграти останні місяці. Наразі Марта знаходиться на серії з п'яти поразок поспіль, а востаннє вона перемагала ще 4 вересня, у третьому колі US Open.

Можливість зіграти на Підсумковому турнірі Костюк отримала несподівано. Спортсменка посіла 10 місце у Чемпіонській гонці, а на WTA Finals кваліфікується вісімка найкращих.

Однак дев'ята ракетка світу Іга Швьонтек достроково завершила сезон через травму, а лідерка рейтингу WTA Єлена Рибакіна знялася за день до свого стартового матчу в Індіан-Веллсі через вірусну інфекцію. Місце казахстанки у групі 1 отримала саме Костюк як перша запасна турніру.

Марта Костюк Getty images

По дебютному матчу Марти на Підсумковому проти Лінди Носкової здалося, що до змагання вона не готова. Особливо це стосується першого сету. 27% влучання першої подачі та велика кількість дивних ігрових рішень призвели до цілком логічних 2:6.

У другій партії поєдинок виглядав більш рівним, проте давня проблема Костюк із невдалими діями на вирішальних м'ячах проявилася знов – 4:6.

"З огляду на всі обставини, в яких я перебувала протягом останніх тижнів і місяців, думаю, сьогодні я зіграла дуже добре. Ми задоволені тим, як усе пройшло", – сказала тенісистка після матчу.

Зважаючи на якість продемонстрованого Мартою тенісу, важко сказати, чим саме вона задоволена. Важливий момент полягає в тому, що Костюк вперше за довгий час не відчувала болю у змагальному ритмі. Це дає надію на майбутнє повернення її найкращої гри.

Джессіка Пегула, 32 роки, 5 ракетка світу

Досвідчена американка п'ятий сезон поспіль виступає на Підсумковому турнірі. Два роки тому вона дійшла до фіналу, а торік зупинилася у півфіналі.

У 2026-му Пегула здобула два титули: у лютому на хардовому "тисячнику" в Досі (обіграла у фіналі Еліну Світоліну) та у квітні – на ґрунті Чарльстона (перемогла у вирішальному матчі іншу українку, Юлію Стародубцеву).

В Берліні Джессіка була близькою до повторення свого минулорічного досягнення, коли вона виграла по одному турніру на кожному з трьох існуючих видів покриття, однак поступилася у фіналі ще одній учасниці Групи 1 WTA Finals, Лінді Носковій.

Під час північноамериканської хардової серії Пегула дісталася до фіналу в Цинциннаті, де програла Коко Гофф, а також виступила у півфіналі US Open.

За два наступні місяці американка вийшла на корт лише раз. У Пекіні вона знялася, пославшись на травму спини, а в Ухані вилетіла після стартового матчу.

Часу для підготовки до Підсумкового турніру Пегула мала вдосталь.

Джессіка Пегула Getty images

Стартовий матч WTA Finals проти Гофф Джессіці не дуже вдався. Хоч вона після нього, ніби за прикладом Костюк, заявила про свій високий рівень тенісу, але 55 невимушених помилок за три сети – занадто для топової гравчині.

Головною чеснотою Пегули є стабільність. Вона не має видатної подачі, проте подає достатньо потужно і з пристойним відсотком влучань. У матчі з Гофф Джессіка втратила 7 з 15 своїх геймів, і ця статистика навіть за умови, що з іншого боку сітки знаходилася одна з найкращих приймаючих у світі, виглядає достатньо красномовно.

Те саме стосується і гри в розіграшах. Коли Пегула знаходиться в оптимальному стані, вона ідеально тримає довжину своїх ударів. М'ячі від неї лягають під саму задню лінію, і суперницям дуже важко в таких умовах будувати комбінаційний теніс. Із Гофф же чимало таких ударів у корт не влучали.

Очні зустрічі

Костюк і Пегула провели між собою сім поєдинків, три з них виграла українка. Важливо, що поточного сезону спортсменки зустрічалися двічі й обидва рази легко перемогла Марта. Причому зробила це в різному стилі.

На початку сезону у півфіналі в Брісбені Костюк приголомшила суперницю активною атакувальною грою та буквально знесла її з корту – 6:0, 6:3.

У третьому колі в Мадриді киянка, навпаки, віддала ініціативу суперниці. Що з цією ініціативою робити, Пегула до кінця зустрічі так і не зрозуміла, наробивши купу невимушених помилок і програвши – 1:6, 4:6.

З того часу минуло вже більш ніж пів року, багато що змінилося. Однак певний психологічний тиск перед домашньою публікою на американку після двох розгромів точно буде.

Прогноз букмекерів

Цілком прогнозовано Пегула вважається фавориткою протистояння. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.60, а на Костюк – за 2.40.

Зустрічаються тенісистки, які підійшли до Підсумкового турніру не в найкращій формі, тож найважливішим буде, хто з них зуміє максимально зібратися на ключовий для обох матч. Поразка, за великим рахунком, означатиме втрату шансів на вихід до плейоф.

Де дивитися онлайн матч Костюк – Пегула

Поєдинок другого туру Групи 2 відбудеться 10 листопада о 22:00 за київським часом першим запуском.

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