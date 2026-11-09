Гофф і Пегула визначили сильнішу в матчі першого туру Групи 1 Підсумкового турніру
Коко Гофф
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Американська тенісистка Коко Гофф (4) здобула непросту перемогу над співітчизницею Джессікою Пегулою (5) у матчі першого туру Групи 1 Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі.
Гра тривала 2 години 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 6:7(5), 6:2.
WTA Finals
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $10,000,000
1 тур групового етапу, 8 листопада
Коко Гофф (США) – Джессіка Пегула (США) 6:4, 6:7(5), 6:2
Тенісистки зустрічалися водинадцяте, Гофф здобула шосту перемогу.
Таким чином, після першого туру в Групі 1 по одній звитязі мають Гофф і чешка Лінда Носкова (8). Коко є чемпіонкою Підсумкового турніру 2024 року.
Наступні матчі відбудуться 10 листопада, їхній розклад поки невідомий.
Нагадаємо, у стартовому поєдинку турніру українка Марта Костюк (10) у двох сетах програла Носковій.