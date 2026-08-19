Костюк – Андрєєва: де дивитися онлайн принциповий матч 1/8 фіналу "тисячника" у Цинциннаті

Марта Костюк (11) зустрінеться з "нейтральною" Міррою Андрєєвою (6) в 1/8 фіналу турнірної серії WTA 1000 в американському Цинциннаті.

Принциповий поєдинок відбудеться 19 серпня та орієнтовно розпочнеться о 20:00 (за київським часом).

В Україні зустріч Костюк – Андрєєва можна буде переглянути на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports+, який є на Київстар ТБ і MEGOGO.

Переможниця протистояння вийде у чвертьфінал на тріумфаторку пари Коко Гофф (США) – Маріє Бузкова (Чехія).

Костюк і Андрєєва протистояли одна одній поточного сезону три рази. У чвертьфіналі турніру WTA 500 у Брісбені в січні та в фіналі "тисячника" в Мадриді сильнішою була наша тенісистка, а в півфіналі Ролан Гаррос перемогла "нейтральну".

Марта спробує помститися росіянці, яка у другому колі в Цинциннаті переграла українку Олександру Олійникову.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Костюк у двох сетах "закрила" американку Слоан Стівенс, тоді як Андрєєва за 1 годину 42 хвилини здолала представницю Індонезії Джаніс Тжен.