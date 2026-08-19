Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Костюк – Андрєєва: де дивитися онлайн принциповий матч 1/8 фіналу "тисячника" у Цинциннаті

Софія Кулай — 19 серпня 2026, 11:28
Костюк – Андрєєва: де дивитися онлайн принциповий матч 1/8 фіналу тисячника у Цинциннаті
Костюк – Андреєєва: де дивитися онлайн матчу у Цинциннаті
Колаж Чемпіону / Getty Images

Марта Костюк (11) зустрінеться з "нейтральною" Міррою Андрєєвою (6) в 1/8 фіналу турнірної серії WTA 1000 в американському Цинциннаті.

Принциповий поєдинок відбудеться 19 серпня та орієнтовно розпочнеться о 20:00 (за київським часом).

В Україні зустріч Костюк – Андрєєва можна буде переглянути на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports+, який є на Київстар ТБ і MEGOGO.

Переможниця протистояння вийде у чвертьфінал на тріумфаторку пари Коко Гофф (США) – Маріє Бузкова (Чехія).

Костюк і Андрєєва протистояли одна одній поточного сезону три рази. У чвертьфіналі турніру WTA 500 у Брісбені в січні та в фіналі "тисячника" в Мадриді сильнішою була наша тенісистка, а в півфіналі Ролан Гаррос перемогла "нейтральну".

Марта спробує помститися росіянці, яка у другому колі в Цинциннаті переграла українку Олександру Олійникову.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Костюк у двох сетах "закрила" американку Слоан Стівенс, тоді як Андрєєва за 1 годину 42 хвилини здолала представницю Індонезії Джаніс Тжен.

Читайте також :
Відео Непроста перемога в третьому колі: огляд матчу Костюк – Стівенс у Цинциннаті
Марта Костюк Міра Андрєєва

Марта Костюк

Костюк вийшла в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті, де зустрінеться з росіянкою Андрєєвою
Знову Андрєєва: Костюк може зустрітися з росіянкою в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті
Світоліна і Костюк 18 серпня боротимуться за вихід до 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті
Костюк в парі з американкою здолала сестер Вільямс на "тисячнику" в Цинциннаті: відеоогляд матчу
Саме заради цього ми граємо в теніс: Костюк поділилась емоціями після перемоги над сестрами Вільямс

Останні новини