Костюк, Олійникова і Стародубцева вийдуть на корти US Open 3 вересня
Українки Марта Костюк, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева 3 вересня проведуть чергові матчі US Open. Олійникова і Стародубцева зіграють поєдинки другого кола одиночного розряду, Костюк стартуватиме в парах.
Марта разом із румункою Єленою Габріелою Русе протистоятимуть дуету Панна Удварді (Угорщина)/Лаура Пігоссі (Бразилія).
Суперницею Олійникової (46) стане одна з фавориток турніру, філіппінка Александра Еала (18). Тенісистки зустрічалися у травні, в першому колі турніру у Страсбурзі. На улюбленому грунті перемогу зуміла здобути Олександра.
Стародубцева (58) зустрінеться з грекинею Марією Саккарі (35). Це буде перший поєдинок між спортсменками.
Розклад матчів українок на US Open на 3 вересня
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.
Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11) вийшли у третє коло одиночного розряду US Open.