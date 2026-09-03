Костюк, Олійникова і Стародубцева вийдуть на корти US Open 3 вересня

Українки Марта Костюк, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева 3 вересня проведуть чергові матчі US Open. Олійникова і Стародубцева зіграють поєдинки другого кола одиночного розряду, Костюк стартуватиме в парах.

Марта разом із румункою Єленою Габріелою Русе протистоятимуть дуету Панна Удварді (Угорщина)/Лаура Пігоссі (Бразилія).

Суперницею Олійникової (46) стане одна з фавориток турніру, філіппінка Александра Еала (18). Тенісистки зустрічалися у травні, в першому колі турніру у Страсбурзі. На улюбленому грунті перемогу зуміла здобути Олександра.

Стародубцева (58) зустрінеться з грекинею Марією Саккарі (35). Це буде перший поєдинок між спортсменками.

Розклад матчів українок на US Open на 3 вересня

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000





Друге коло одиночного розряду

20:00*. Олександра Олійникова (Україна) – Александра Еала (Філіппіни), корт Louis Armstrong Stadium, 2-м запуском, після матчу Оже-Альяссім – Хачанов.

22:00*. Юлія Стародубцева (Україна) – Марія Саккарі (Греція), корт Court 5, 3-м запуском, після матчу Блокс – Трунгельїті.



Перше коло парного розряду 18:00. Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Панна Удварді (Угорщина)/Лаура Пігоссі (Бразилія), корт Court 10, 1-м запуском.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11) вийшли у третє коло одиночного розряду US Open.