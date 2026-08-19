Непроста перемога в третьому колі: огляд матчу Костюк – Стівенс у Цинциннаті

Друга ракетка України Марта Костюк (11) у непростому матчі третього кола турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті обіграла американку Слоан Стівенс (240) і вийшла в 1/8 фіналу американського "тисячника".

Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 7:5.

Огляд матчу

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Третє коло, 18 серпня

Марта Костюк (Україна) – Слоан Стівенс (США) 7:5, 7:5

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Костюк зіграє проти "нейтральної" шостої ракетки світу Мірри Андрєєвої.

Марті вдруге в кар'єрі вдалося дістатися стадії 1/8 фіналу в Цинциннаті. У 2024 році киянка поступилася на цій стадії польці Ізі Швьонтек.

Цікаво, що Марта провела 13-й матч у поточному сезоні проти представниць США і всі їх виграла.

Костюк залишилася єдиною українкою на "тисячнику" в Цинциннаті. Еліна Світоліна (9) знялася зі змагань перед матчем третього кола.

Нагадаємо, що у другому раунді турніру Марта не без проблем обіграла іншу американку, Софію Кенін (115).