Непроста перемога в третьому колі: огляд матчу Костюк – Стівенс у Цинциннаті
Друга ракетка України Марта Костюк (11) у непростому матчі третього кола турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті обіграла американку Слоан Стівенс (240) і вийшла в 1/8 фіналу американського "тисячника".
Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 7:5.
Огляд матчу
Марта Костюк (Україна) – Слоан Стівенс (США) 7:5, 7:5
Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Костюк зіграє проти "нейтральної" шостої ракетки світу Мірри Андрєєвої.
Марті вдруге в кар'єрі вдалося дістатися стадії 1/8 фіналу в Цинциннаті. У 2024 році киянка поступилася на цій стадії польці Ізі Швьонтек.
Цікаво, що Марта провела 13-й матч у поточному сезоні проти представниць США і всі їх виграла.
Костюк залишилася єдиною українкою на "тисячнику" в Цинциннаті. Еліна Світоліна (9) знялася зі змагань перед матчем третього кола.
Нагадаємо, що у другому раунді турніру Марта не без проблем обіграла іншу американку, Софію Кенін (115).