Марта Костюк: Думаю, просто настав мій час

Марта Костюк після перемоги над екстретьою ракеткою світу зі США Слоан Стівенс у другому колі US Open прокоментувала свій успіх і поділилася планами на кінцівку поточного сезону.

Слова української тенісистки наводить Великий теніс України.

"Мені сподобалося те, що я зуміла відігратися. Слоан добре грала. Я припустилася кількох невимушених помилок, але й вона почала грати краще. У мене навіть був сет-пойнт проти мене, і це було непросто. Тому я дуже рада, що зрештою зуміла виграти цю партію. Я діяла сміливо, намагалася йти на свої удари. Думаю, у важливі моменти саме це й має найбільше значення", – проаналізувала Марта гру проти Стівенс.

На початку року Костюк мала в планах увійти до кінцівки сезону до топ-10 рейтингу WTA, проте зараз її думки змінилися.

"Можливо, моєю метою і було завершити сезон у топ-10, але зараз я менше, ніж будь-коли у своїй кар'єрі, зосереджена на результатах. Я просто намагаюся отримувати задоволення від тенісу, радіти тому, що здорова, і дивитися, наскільки далеко зможу зайти. А в усьому іншому просто намагаюся насолоджуватися цим настільки, наскільки це можливо. Думаю, просто настав мій час. Звичайно, до цього додалося й усе те, над чим я працювала. Так, я постійно даю одну й ту саму відповідь: ми просто намагаємося зберігати стабільність і витискати максимум навіть із поганих днів".

Нагадаємо, що у третьому колі US Open 4 вересня Костюк зустрінеться з "нейтральною" Єкатериною Александровою.