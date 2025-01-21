Еліна Світоліна проти Медісон Кіз у чвертьфіналі Australian Open: шансів небагато, але вони є

Еліна Світоліна вдруге дивує своїм камбеком. У 2023-му після народження доньки українка повернулася на корт і одразу вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос, а на Вімблдоні дісталася півфіналу, отримавши того року від WTA відзнаку "повернення року".

На початку 2025-го Світоліна повертається у великій теніс після операції на нозі та тримісячного відновлення. Перед Australian Open-2025 Еліна встигла зіграти лише один виставковий матч із п’ятою ракеткою світу Чжен Ціньвень. Китаянка легко перемогла у двох сетах. Тож особливих очікувань у вболівальників від Світоліної на першому мейджорі сезону не було.

Проте українка приємно здивувала. Вона витратила рівно стільки зусиль, скільки було потрібно, на перемоги над Сораною Кирстею та Керолайн Доулхайд. Далі на Еліну очікувала четверта ракетка світу Ясмін Паоліні. Попри високу позицію у рейтингу, 29-річна італійка на топовому рівні у кар’єрі провела тільки попередній сезон. На початку нинішнього року єдина серйозна суперниця, Кароліна Мухова на United Cup, легко здолала Паоліні. Відверто кажучи, небагато хто здивується, якщо цього сезону Ясмін впаде в район середини першої півсотні ще швидше, ніж торік увійшла до топу. Веду до того, що трисетова звитяга Світоліної над італійкою, звісно, є гарною та десь несподіваною, але далекоглядних висновків з неї робити не варто.

Тим більше немає сенсу глибоко аналізувати матч Еліни проти росіянки Кудерметової. Велика подяка українці за вісім перемог з восьми можливих з представницями "запоребрика" з моменту повномасштабного вторгнення, але Кудермєтова, вочевидь, не прикидалася травмованою та брала медичний тайм-аут. Явно недарма її відсоток першої подачі проти Світоліної був ледь вище сорока відсотків, тоді як у попередніх трьох матчах на турнірі – 60+%.

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Медісон Кіз, своєю чергою, наразі є лідеркою у Чемпіонській гонці WTA. Звичайно, посеред січня про це говорити не час, але ясно, що американка ударно розпочала сезон. Після поразки у чвертьфіналі Окленда від Клари Таусон, Кіз взяла титул на п’ятисотнику в Аделаїді, здолавши послідовно п’ятьох представниць топ-25. Варто зазначити, що з них теж не всі зараз перебувають у хорошій формі (мова насамперед про Єлену Остапенко та Беатріс Хаддад Майю), однак результат гідний поваги.

Еліна Світоліна Getty Images

На Australian Open-2025 Кіз уже вибила з боротьби Єлену Рибакіну, четверту, за передтурнірними розкладами, фаворитку у букмекерів. Правда, тут є нюанс, адже казахстанка мала травму попереку ще у матчі проти Даяни Ястремської. Після цієї звитяги у четвертому колі, американка сама стала четвертою претенденткою на здобуття титулу в Мельбурні після тріо Сабалєнка – Швьонтек – Гауфф.

У матчі проти Кіз Еліна зіткнеться з потужним атакувальним тенісом від суперниці. Медісон робить ставку на сильну подачу і намагається завершувати розіграші у кілька ударів, однак за потреби здатна тримати м’яч в обміні ударами на задній лінії, хоч і не любить цього.

Років 8 тому, коли Світоліна тільки починала входження в еліту, вона мала великі проблеми з тенісистками, що грали у подібному стилі. Чешки Кароліна Плішкова, Петра Квітова раз по раз вигравали очні зустрічі з нею. Однак Еліна завжди славилася вмінням знаходити ключі до перемог над різними опонентками. Відшукала вона й протидію грі потужних суперниць. Насамперед це глибокі удари в ноги в центр корту, які відсувають супротивниць за задню лінію та примушують їх атакувати з незручних становищ, що призводить до невимушених помилок та втрати впевненості у собі. І, звичайно, конче необхідна добре направлена перша подача з відсотком за 60.

Вдавалося стабільно реалізовувати таку стратегію Світоліній проти провідних атакувальних суперниць, перебуваючи у хорошій формі. Коли вона не до кінця впевнена у своїх діях, то проти атакувальних гравчинь йде у глухий захист, що не сприяє успіху.

Зараз же форму з об’єктивних причин не було можливості набрати. Перші сети що з Паоліні, що з Кудермєтовою, Еліні не вдавались. Гру проти італійки, яка теж зараз не відчуває себе у своїй тарілці, вдалося переломити вже у другій партії, а росіянка, за стилем гри схожа з Кіз, просто недобре себе почувала. Навіть третій сет, у якому вдалося подарувати Паоліні "бублика", залишав враження, що українка трохи важкувата на ногах. Там, правда, цю проблему вдалося нівелювати завдяки класному допрацюванню руками тоді, коли не доходили ноги.

Медісон Кіз j48tennis

З урахуванням вищесказаного, здається, що букмекери, які ведуть відносно невеликою фавориткою американку, трохи перестраховуються. Світоліній потрібно буде продемонструвати свій найкращий теніс, щоб впоратися з Кіз. А з об’єктивних причин це зробити складно. Не потрібно посипати голову попелом і казати, ніби все пропало, шансів немає. Вони є, просто їх не так багато. Треба називати речі своїми іменами.

Однак, попри все, продовжувати вболівати за Еліну Світоліну.

Українка неодноразово доводила, що здатна на більше, особливо – коли від неї цього не очікують...