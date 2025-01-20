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Cвітоліна та Кудермєтова не потисли руки одна одній після матчу

Руслан Травкін — 20 січня 2025, 04:32
Cвітоліна та Кудермєтова не потисли руки одна одній після матчу
Еліна Світоліна
Getty images

Друга ракетка України Еліна Світоліна (27) та росіянка (виступає під нейтральним прапором – прим.) Вероніка Кудермєтова (75) не потисли одна одній руки після гри 1/8 фіналу.

Матч за вихід у чвертьфінал завершився перемогою українки з рахунком 6:4, 6:1.

Для одеситки це вже дев'ята (аргентинський журналіст допустив неточність – прим.) поспіль перемога над представницями країни-агресорки після виходу з декрету в квітні 2023 року та і загалом після початку повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що Еліна вперше за кар'єру перемогла Кудермєтову. До сьогодні вони двічі зустрічалися (2018 та 2019) – обидва рази тріумфувала Вероніка.

Нагадаємо, Світоліна втретє зіграє у чвертьфінальній стадії Australian Open і удванадцяте загалом на турнірах Grand Slam. Суперницею української тенісистки стане переможниця пари Рибакіна – Кіз. Матч заплановано на 22 січня.

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