Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна здобула вольову перемогу над Паоліні: відеоогляд матчу Australian Open

Станіслав Лисак — 18 січня 2025, 19:46
Світоліна здобула вольову перемогу над Паоліні: відеоогляд матчу Australian Open
Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) виявилася сильнішою за італійку Ясміне Паоліні (4) в межах третього кола одиночного турніру Australian Open-2025.

Ця перемога стала 101 для Еліни на турнірах Grand Slam.

Огляд матчу

Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/16 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн

Еліна Світоліна (Україна) – Ясміне Паоліні (Італія) 2:1 (2:6, 6:4, 6:0)

Нагадаємо, у другому колі українка здолала представницю США Доулхад.

Читайте також :
Бойовий дух – у крові кожного українця, – Світоліна прокоментувала вольову перемогу над Паоліні

Раніше свій поєдинок третього кола Australian Open завершила поразкою Даяна Ястремська.

Зазначимо, що раніше чоловік тенісистки Гаель Монфіс сенсаційно здолав четверту ракетку світу на шляху до четвертого кола Australian Open.

Australian Open Еліна Світоліна Ясміне Паоліні Australian Open-2025

Еліна Світоліна

Залишилась одна українка. Відомі всі пари 1/8 фіналу у жінок на Australian Open
Навіть не мрію: Монфіс прокоментував можливість перемоги на Australian Open
Бойовий дух – у крові кожного українця, – Світоліна прокоментувала вольову перемогу над Паоліні
Love Ukraine: Світоліна після перемоги над четвертою ракеткою світу залишила символічний автограф
Світоліна вибила з Australian Open 4 ракетку світу, в 1/8 фіналу зіграє проти росіянки

Останні новини