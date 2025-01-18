Світоліна здобула вольову перемогу над Паоліні: відеоогляд матчу Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) виявилася сильнішою за італійку Ясміне Паоліні (4) в межах третього кола одиночного турніру Australian Open-2025.

Ця перемога стала 101 для Еліни на турнірах Grand Slam.

Огляд матчу

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/16 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Еліна Світоліна (Україна) – Ясміне Паоліні (Італія) 2:1 (2:6, 6:4, 6:0)

Нагадаємо, у другому колі українка здолала представницю США Доулхад.

Раніше свій поєдинок третього кола Australian Open завершила поразкою Даяна Ястремська.

Зазначимо, що раніше чоловік тенісистки Гаель Монфіс сенсаційно здолав четверту ракетку світу на шляху до четвертого кола Australian Open.