Жодної американки: визначилися фіналістки US Open-2026

У фіналі жіночого одиночного розряду US Open-2026 зустрінуться "нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка та представниця Казахстану Єлєна Рибакіна (2).

У першому півфіналі вечору білоруска у двох сетах "закрила" суперницю із США Джессіку Пегулу. Це була 14-та лобова зустріч, у якій ювілейну 10-ту звитягу оформила Аріна.

Сабалєнка втретє тріумфувала у півфінальній стадії американського "мейджора". У 2023-му білоруска програла Коко Гофф (2:6, 6:3, 6:2), а от у 2024-му та 2025-му білоруска обіграла Пегулу (двічі по 7:5) та Аманду Анісімову (6:3, 7:6) відповідно.

У паралельному поєдинку розгорнулась справжня драма, де місцева тенісистка Коко Гофф у трьох партіях програла Єлєні Рибакіній.

Попри виграний перший сет представниця США не зуміла вийти до фіналу. Американка 4 рази подала навиліт (5 – у Єлєни) та здійснила більше подвійних помилок – 4 проти 2-х у казахстанської тенісистки.

Цікаво, що Рибакіна здобула свою другу поспіль перемогу над Гофф. Розпочала тріумфальну серію Єлєна ще у півфіналі турнірної серії WTA у Торонто, коли у трьох сетах переграла Коко (5:7, 6:2, 6:2).

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US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Півфінали, 11 вересня

Аріна Сабалєнка (–) – Джессіка Пегула (США) 7:5, 6:2

Коко Гофф (США) – Єлєна Рибакіна (Казахстан) 6:3, 4:6, 4:6

Фінал US Open-2026 Сабалєнко – Рибакіна запланований на 12 вересня та розпочнеться о 23:00 (за київським часом).

Додамо, що будь-який результат фінальної зустрічі вплине на оновлений рейтинг WTA, де Рибакіна забере у "нейтральної" білоруски статус першої ракетки планети.

Нагадаємо, за результатами US Open-2026 українка Марта Костюк уперше увійде до чільної десятки світового рейтингу. 24-річна киянка припинила свій шлях на турнірі у США на стадії 1/8 фіналу, коли поступилася у трьох сетах чешці Лінді Носковій.