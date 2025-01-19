Світоліна здобула ювілейну перемогу над суперницями з топ-10 світового рейтингу

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула 40 перемогу в кар'єрі над представницями першої десятки рейтингу WTA. Ювілейною звитягою стала перемога над Ясміне Паоліні в межах третього кола Australian Open.

Читайте також : Відео Світоліна здобула вольову перемогу над Паоліні: відеоогляд матчу Australian Open

Вперше одеситка здолала тенісистку з топ-10 рейтингу 11 серпня 2014 року, тоді Світоліна в статусі 39 ракетки світу здобула перемогу над Петрою Квітовою, яка на той момент посідала 4 сходинку.

У пасиві українки – 52 поразки від тенісисток з топ-10.

На стадії 1/8 фіналу на Світоліну чекає безпрапорна представниця Росії Вєроніка Кудермєтова, яка наразі посідає 75 місце у світовому табелі про ранги. Українка розпочинала турнір, перебуваючи на 27 місці. Матч заплановано на 20 січня.

Слід зазначити, Світоліна та Кудермєтова зустрічалися двічі – обидва матчі виграла росіянка.