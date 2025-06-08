Михайло Гераскевич розкритикував поведінку Сабалєнки у фіналі Ролан Гаррос
Президент Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич розкритикував поведінку білоруської тенісистки Аріни Сабалєнки у фіналі Ролан-Гаррос-2025.
Відповідний пост Гераскевич-старший опублікував на своїй сторінці в X (Twitter).
"Колись давно теніс вважався витонченим видом спорту аристократичного суспільства – з найкращими світовими брендами та бездоганною репутацією.
Але завдяки титанічним зусиллям WTA сьогодні теніс перетворився на жалюгідне шоу лихослівних представників так званої "великої російської культури", – написав батько та тренер Владислава Гераскевича.
Нагадаємо, в суботу, 7 травня, Сабалєнка програла Коко Гофф у фіналі Ролан Гаррос-2025 з рахунком 7:6 (5), 2:6, 4:6. Під час матчу білоруска лаялася зі своєю командою з використанням нецензурних слів.