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Михайло Гераскевич розкритикував поведінку Сабалєнки у фіналі Ролан Гаррос

Олег Дідух — 8 червня 2025, 20:03
Михайло Гераскевич розкритикував поведінку Сабалєнки у фіналі Ролан Гаррос
Аріна Сабалєнка
Getty Images

Президент Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич розкритикував поведінку білоруської тенісистки Аріни Сабалєнки у фіналі Ролан-Гаррос-2025.

Відповідний пост Гераскевич-старший опублікував на своїй сторінці в X (Twitter).

"Колись давно теніс вважався витонченим видом спорту аристократичного суспільства – з найкращими світовими брендами та бездоганною репутацією.

Але завдяки титанічним зусиллям WTA сьогодні теніс перетворився на жалюгідне шоу лихослівних представників так званої "великої російської культури", – написав батько та тренер Владислава Гераскевича.

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, Сабалєнка програла Коко Гофф у фіналі Ролан Гаррос-2025 з рахунком 7:6 (5), 2:6, 4:6. Під час матчу білоруска лаялася зі своєю командою з використанням нецензурних слів.

Аріна Сабаленко Михайло Гераскевич Ролан Гаррос 2025

Аріна Сабаленко

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