Михайло Гераскевич розкритикував поведінку Сабалєнки у фіналі Ролан Гаррос

Президент Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич розкритикував поведінку білоруської тенісистки Аріни Сабалєнки у фіналі Ролан-Гаррос-2025.

Відповідний пост Гераскевич-старший опублікував на своїй сторінці в X (Twitter).

Some time ago, #Tennis was considered the refined sport of aristocratic society.

With bests global brands with the best reputation.

But, thanks to the titanic efforts of the @WTA, today tennis has become a vile show of foul-mouthed representatives of "great russian culture" pic.twitter.com/sVkPIY7i5L — Mykhailo Geraskevych (@Skeleton_UKR) June 8, 2025

"Колись давно теніс вважався витонченим видом спорту аристократичного суспільства – з найкращими світовими брендами та бездоганною репутацією. Але завдяки титанічним зусиллям WTA сьогодні теніс перетворився на жалюгідне шоу лихослівних представників так званої "великої російської культури", – написав батько та тренер Владислава Гераскевича.

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, Сабалєнка програла Коко Гофф у фіналі Ролан Гаррос-2025 з рахунком 7:6 (5), 2:6, 4:6. Під час матчу білоруска лаялася зі своєю командою з використанням нецензурних слів.