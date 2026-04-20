Я вас не боюся: Олійникова звернулася до WTA і розкритикувала Сабалєнку та низку тенісисток за підтримку Путіна

Українська тенісистка Олександра Олійникова відреагувала на дії низки російських та білоруських тенісисток, які вподобали відео блогерки Вікторії Боні зі словами підтримки на адресу Володимира Путіна та армії РФ.

Відповідну заяву вона опублікувала в інстаграм.

"Це факт: Існує відео Вікторії Боні, адресоване Володимиру Путіну. Це теж факт: Аріна Сабалєнка, Поліна Кудерметова, Анастасія Гасанова, Ірина Хромачова, Софія Лансере і низка інших тенісисток поставили лайк під цим відео. Це може перевірити будь-хто.

У цьому відео Вікторія Боня каже: "Володимире Володимировичу (Путін), ми вас підтримуємо. Ви дуже сильний політик". Давайте чітко розуміти, про кого йдеться. Путін – диктатор і розшукуваний військовий злочинець, щодо якого видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом.

Він розпочав агресивну війну проти України. Сотні тисяч життів втрачено. Міста зруйновані. Долі зламані. Вона його підтримує. Вони це лайкають. Вона також говорить про чоловіків, які вирушили на "СВО" – так у Росії називають цю війну – і стверджує, що держава має допомагати їм та їхнім родинам.

Ідеться про людей, які добровільно поїхали в Україну вбивати – і це супроводжується задокументованими злочинами: убивствами, тортурами, зґвалтуваннями, викраденням дітей. Вона їм співчуває. Вони це лайкають.

Підтримка режиму. Підтримка тих, хто за наказом цього режиму вторгся в Україну – щоб убивати, грабувати і ґвалтувати. Це лайкнули Сабалєнка, Кудерметова, Гасанова, Хромачова, Лансере та інші".

Вона зазначила, що саме через таке мовчазне схвалення відомих спортсменів війна стає "прийнятною", а вона та мільйони українців змушені жити під ракетними обстрілами.

"Саме так війна стає "прийнятною". Не тільки за допомогою зброї. Але й через мовчання. Через схвалення. Через лайки. Так відомі люди посилають мільйонам сигнал: можна поїхати в іншу країну, вбивати невинних людей – і при цьому бути прийнятим назад. Ти все одно залишишся "своїм". Твої улюблені спортсмени будуть тебе підтримувати. Вони скажуть тобі: "Путін – правильний лідер, за яким варто йти". І саме тому я живу під ракетними обстрілами. Саме тому тренуюся під звуки сирен повітряної тривоги. Саме тому місяцями не бачу близьких, поки вони захищають мене і мою країну. Саме тому я можу загинути вночі – у себе вдома, у власному ліжку. Тому що хтось вирішив, що це можна. Тому що хтось показав, що це допустимо. Тому що люди, якими захоплюються, продовжують це підтверджувати".

Також тенісистка публічно звернулася до Жіночої тенісної асоціації (WTA) із заявою, що більше не мовчатиме про ці факти.

"WTA, я більше не буду мовчати про це. Коли я наводжу факти й кажу правду, я не порушую правил. Можете перестати намагатися мене залякати – я вас не боюся".

Нагадаємо, що напередодні перша ракетка світу Аріна Сабалєнка опинилася в центрі медійного скандалу через вподобання відео Вікторії Боні, де та називає президента РФ "сильним політиком".

Також додамо, що Олександра Олійникова не змогла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у французькому Руані. У матчі другого кола українка поступилася представниці Угорщини Анні Бондар з рахунком 0:6, 6:4, 0:6.