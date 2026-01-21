Я тут заради тенісу: Сабалєнка відмовилася коментувати критику з боку Олійникової

Білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка прокоментувала заяви українки Олександри Олійникової, яка згадала її в контексті підтримки війни в Україні та закликала до відсторонення російських і білоруських спортсменів.

На критику українки білоруска відповіла під час пресконференції на Australian Open.

Журналісти попросили першу ракетку світу відреагувати на слова української колеги. Білоруська тенісистка уникла прямої полеміки, обмежившись загальними фразами про прагнення миру.

" Я вже багато разів говорила про це раніше, очевидно. Я просто хочу миру, і якби могла щось змінити, я б обов'язково це зробила. Крім цього, мені більше нічого сказати ", – відповіла тенісистка.

На уточнювальне запитання, чи вважає вона особисті звинувачення з боку Олійникової несправедливими й чи хотіла б відокремити спорт від політики, Сабалєнка відмовилася відповідати:

"Послухайте, я тут заради тенісу. Це тенісна подія. Я вже достатньо сказала в минулому і просто не хочу говорити про політику тут. Дякую".

Нагадаємо, що українська тенісистка Олександра Олійникова виступила з різкою критикою на адресу Аріни Сабалєнки, назвавши її поведінкою "жахливою".

До слова, Олександра дебютувала на турнірах серії Grand Slam матчем проти чинної чемпіонки Australian Open Медісон Кіз. Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:7(6), 1:6. Після гри американка відзначила навички Олійникової.