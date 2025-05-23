Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Збірна України зіграє проти Туреччини на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 23 травня 2025, 07:56
Збірна України зіграє проти Туреччини на чемпіонаті світу
Федерація мініфутболу України

Сьогодні, 23 травня, збірна України з мініфутболу зіграє матч 2 туру на чемпіонаті світу WMF (World Minifootball Federation).

Суперником буде команда Туреччини. Старт – 18:30. "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Мініфутбол – чемпіонат світу
23 травня, 2 тур

Україна – Туреччина

У першому турі "синьо-жовті" програли Англії. Туреччина зіграла внічию з Угорщиною (1:1). Збірна України наразі посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Світова першість відбудеться в столиці Азербайджану, Баку. У третьому турі колектив Руслана Зарубіна зіграє проти Угорщини, поєдинок відбудеться 25 травня.

Читайте також :
Чемпіонат світу 2025 з мініфутболу: розклад, трансляції та результати матчів

У чемпіонаті беруть участь 32 збірні, розподілені на вісім груп по чотири команди. На груповому етапі команди гратимуть у форматі "кожен проти кожного", дві найкращі збірні з кожного квартету виходять до плейоф.

Читайте також :
Мініфутбольний Мундіаль-2025 у Баку: шоу світового рівня та шанс збірної України на реванш

Збірна України дебютувала на мініфутбольному Мундіалі в 2019 році – виліт у чвертьфіналі. Два роки тому "синьо-жовті" завершили змагання за підсумками групової стадії.

Читайте також :
Відео Фейл дня: організатори увімкнули гімн України замість таїландського на ЧС з мініфутболу
анонс Розклад матчів Збірна України з мініфутболу Чемпіонат світу 2025 з мініфутболу

Збірна України з мініфутболу

Чемпіонат світу 2025 з мініфутболу: розклад, трансляції та результати матчів
Україна – Туреччина: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу
Збірна України посідає останнє місце у групі на ЧС-2025 після 1 туру
Гол від воротаря: збірна України з розгромної поразки від англійців розпочала чемпіонат світу з мініфутболу
Україна – Англія 0:4: як "синьо-жовті" розпочали виступи на чемпіонаті світу

Останні новини