Збірна України зіграє проти Туреччини на чемпіонаті світу

Сьогодні, 23 травня, збірна України з мініфутболу зіграє матч 2 туру на чемпіонаті світу WMF (World Minifootball Federation).

Суперником буде команда Туреччини. Старт – 18:30. "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Мініфутбол – чемпіонат світу

23 травня, 2 тур

Україна – Туреччина

У першому турі "синьо-жовті" програли Англії. Туреччина зіграла внічию з Угорщиною (1:1). Збірна України наразі посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Світова першість відбудеться в столиці Азербайджану, Баку. У третьому турі колектив Руслана Зарубіна зіграє проти Угорщини, поєдинок відбудеться 25 травня.

У чемпіонаті беруть участь 32 збірні, розподілені на вісім груп по чотири команди. На груповому етапі команди гратимуть у форматі "кожен проти кожного", дві найкращі збірні з кожного квартету виходять до плейоф.

Збірна України дебютувала на мініфутбольному Мундіалі в 2019 році – виліт у чвертьфіналі. Два роки тому "синьо-жовті" завершили змагання за підсумками групової стадії.