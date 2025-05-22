Україна – Туреччина: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу

Завтра, 23 травня, збірна України з мініфутболу зіграє матч 2 туру на чемпіонаті світу WMF (World Minifootball Federation).

Світова першість відбудеться в столиці Азербайджану, Баку. Другим суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Туреччини.

У першому турі "синьо-жовті" програли Англії. Туреччина зіграла внічию з Угорщиною (1:1). Збірна України наразі посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Пряму трансляцію можна буде переглянути в етері "Київстар ТБ". "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

У чемпіонаті візьмуть участь 32 збірні, розподілені на вісім груп по чотири команди. На груповому етапі команди гратимуть у форматі "кожен проти кожного", дві найкращі збірні з кожного квартету виходять до плейоф.

Чемпіонат світу з мініфутболу (WMF World Cup) проводиться з 2015 року і відбувається раз на два роки. Перший турнір приймав штат Техас (США) – тоді перемогли господарі змагань. У 2017-му турнір проходив у Чехії – чемпіоном стала саме чеська збірна. У 2019 році чемпіонат приймала Австралія, а титул забрала Мексика.

У 2021-му турнір не відбувся через пандемію коронавірусу, а у фіналі 2023 року в еміратському Рас-ель-Хаймі Румунія обіграла Казахстан у серії пенальті (2:2, пен. 13:12).

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Збірна України дебютувала на мініфутбольному Мундіалі в 2019 році – виліт у чвертьфіналі. Два роки тому "синьо-жовті" завершили змагання за підсумками групової стадії.