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Збірна України посідає останнє місце у групі на ЧС-2025 після 1 туру

Руслан Травкін — 22 травня 2025, 09:18
Збірна України посідає останнє місце у групі на ЧС-2025 після 1 туру
WMF (World Minifootball Federation)

Збірна України з мініфутболу після першого туру чемпіонату світу посідає останнє місце в своїй групі.

Команда Руслана Зарубіна розпочала світову першість поразкою від збірної Англії з рахунком 0:4.

В іншому матчі групи збірні Угорщини та Туреччини зіграли внічию (1:1). У другому турі "синьо-жовті" зійдуться проти Туреччини. Матч відбудеться завтра, 23 травня.

Федерація мініфутболу України

Чемпіонат світу з мініфутболу (WMF World Cup) проводиться з 2015 року і відбувається раз на два роки. Перший турнір приймав штат Техас (США) – тоді перемогли господарі змагань. У 2017-му турнір проходив у Чехії – чемпіоном стала саме чеська збірна. У 2019 році чемпіонат приймала Австралія, а титул забрала Мексика.

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У 2021-му турнір не відбувся через пандемію коронавірусу, а у фіналі 2023 року в еміратському Рас-ель-Хаймі Румунія обіграла Казахстан у серії пенальті (2:2, пен. 13:12).

Збірна України дебютувала на мініфутбольному Мундіалі в 2019 році – виліт у чвертьфіналі. Два роки тому "синьо-жовті" завершили змагання за підсумками групової стадії.

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