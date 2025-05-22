Фейл дня: організатори увімкнули гімн України замість таїландського на ЧС з мініфутбол

Під час урочистої частини матчу між Чорногорією та Таїландом на чемпіонаті світу з мініфутболу стався несподіваний інцидент.

Замість державного гімну Таїланду на стадіоні раптово заграв гімн України.

Цей конфуз не викликав паніки: гравці збірної Таїланду зберегли повний спокій та зосереджено прослухали гімн, не виявивши жодних емоцій чи обурення.

Натомість організатори турніру поки що офіційно не прокоментували інцидент, однак користувачі мережі вже активно обговорюють кумедну помилку.

Нагадаємо, напередодні збірна України з мініфутболу розпочала свій шлях турнірі, зазнавши поразки від збірної Англії (0:4).

На "Чемпіоні" також доступні розклад, трансляції та результати матчів чемпіонату світу з мініфутбол.