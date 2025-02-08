Канзас-Сіті Чіфс проти історії: чи зможе Філадельфія Іглз зупинити фаворита перед рекордним Супербоулом?

10 лютого відбудеться Супербоул LIX. За головний титул зіграють команди Канзас-Сіті Чіфс та Філадельфія Іглз. За досягненнями ці клуби далеко не найкращі команди НФЛ. Останніми роками все змінилося. Чіфс стали незупинною силою, а Іглз є одним із головних кандидатів, щоб перехопити домінацію чинного чемпіона.

....

Лише декілька десятків годин і відбудеться найголовніша подія для американського фанату спорту. Можливо, амфут він цінує менше за баскетбол, бейсбол, чи навіть соккер і хокей, проте Супербоул для кожного вболівальника – це хай-левел.

Те ж саме і для різних компанії. Отримати рекламний слот у цьому матчі для них – це досягнення. Хай і доведеться викласти мільйони за кілька секунд.

Велика честь і для зірок сцени. Gremmy, American Music Awards, MTV Video Music Awards, безумовно, чудові нагороди, але лише запрошення виступити під час перерви вирішального матчу справді дозволить солідно поповнити свій гаманець вважати себе суперзіркою. Цього разу така честь випала Кендріку Ламару. Зазначимо, що реп-виконавець уже має подібний досвід, але тоді він був лише "пішаком" під час виступу "короля" Dr Dre.

У фіналі зійдуться найкращі представники від AFC (American Football Conference) та NFC (National Football Conference). За честь AFC буде боротися переможець Супербоулу останніх двох років Канзас-Сіті Чіфс, а від іншої конференції до гри за Кубок Вінса Ломбарді дійшла Філадельфія Іглз.

Цей Супербоул буде історичним, оскільки на гру завітає президент країни. Дональд Трамп стане першим чинним головою держави, який навідається на ключову гру сезону з американського футболу.

Travis Kelce shares sweet moment with Taylor Swift as Chiefs advance to Super Bowl:



“Tay, I’m gonna enjoy with the guys. I love you.” pic.twitter.com/MwhhJpaWRp — Pop Crave (@PopCrave) January 30, 2024

Певно, головною зіркою "начальників", якщо не рахувати Патріка Махоумса, є тайт-енд Тревіс Келсі. Він уже тривалий час є коханим співачки Тейлор Свіфт. Вона не тільки є рекордсменкою за прослуховуваннями на різних платформах, а і палким прихильником Демократичної партії, тому на виборах відкрито підтримувала Камалу Гарріс. Чи вплине це якось на матч? Ні. Та згадати про таке хотілось. До того ж сам Келсі напередодні гри заявив, що буде радий побачити президента.

Ти повинен був побороти зло, а не стати ним: Чіфс – фаворит, але вся Америка проти

Ця трошки перероблена фраза Обі-Вана Кенобі до Енакіна Скайвокера ідеально описує нинішніх "червоно-золотих".

Американські ліги (за виключенням MLS) побудовані так, що ти не можеш домінувати вічно. Ці правила рятують тебе і від постійного занепаду, і роблять складнішим побудову домінантної організації. Звичайно, бувають виключення, якщо твої менеджери генії чи, навпаки, повні ідіоти.

Канзас з’явився в лізі далекого 1963 року. Перші роки був досить таки міцним колективом (вихід до Супербоулу-1966, перемога через три роки) та потім ще при великому фахівцю Хенку Стрему почався спад.

Починаючи з 1972 до 1989 року був лише один вихід до плейоф. У 90-ті був етап просвітлення, але потім повернення до ролі хлопчиків для побиття чи звичайної "сірої" команди без шансів на щось грандіозне.

Крок до підйому №1

2013 року Чіфс очолив Енді Рід. На той момент це був 55-річний тренер з 14-річним досвідом у Національній футбольній лізі. І асоціювався він... з Філадельфією Іглз. "Орли" з Донованом Макнабом, Браяном Вестбруком та під його керівництвом могли виграти Супербоул-2004, але Петріотс з молодим Томом Бреді в кращі себе показали.

При ньому покращилися і результати Канзасу.

Читайте також : Майк Дітка: українська легенда американського футболу

Крок до підйому №2

У футболі та хокеї кажуть: воротар – це половина команди. В американському футболі квотербек, напевно, ще більш важливий.

"Вічного аутсайдера" ліги Кароліну Пантерз не врятував і пік №1 на драфті-2023. Зірка NCAA Брайс Янг так розчарував кількістю неточних пасів і слабким набором ярдів на ногах, що був переведений у запас.

Власники Канзаса мають своїм скаутам зняти довічний готель з блекджеком і дівицями, адже Патріка Махоумса команда пікнула під досить таки низьким №10 на драфті-2017. І якщо захочете поливати брудом дев'ять колективів, які проґавили такий талант, то нагадаю: легендарний Бреді був обраний взагалі під №199...

Техасець відразу почав доводити свій вплив на гру. Цього сезону зірковий QB навіть перевершив рекорд того ж таки Бреді в регулярному сезоні. Звичайно, щоб наздогнати за перемогами в плейоф доведеться попотіти ще не один сезон, адже Том випереджає його на досить пристойну кількість.

Махоумс настільки талановитий у "чисто американських видах спорту"... що був обраний на драфті-2014 Major League Baseball командою Детройт Тайгерс. Так, лише 37 раунд ярмарки талантів, але навіть з того драфту обрані ще нижче Пол Де Йонг та Райдер Раян досягли пристойних успіхів у головній бейсбольній лізі світу.

Сам гравець вирішив сконцентруватися на футболі. Детройт не забув про свій пік, тому пресслужба "тигрів" не соромилася вітати його в 2020 році з першим MVP Cупербоулу.

Congratulations to #Tigers 2014 37th-round pick Patrick Mahomes on winning MVP of his football game. — Detroit Tigers (@tigers) February 3, 2020

Крок до підйому №3

Але в грі, де на полі під час матчу в складі однієї команди з'являється більше двох дюжин футболістів важко приписувати успіх лише тренеру та квотербеку. Канзас успішно драфтув як до вибору Патріка так і після (Тревіс Келсі, Карім Хант, Айзея Пачеко та лідер захисту Кріс Джонс), робити правильні підписання, а також вміло формували захист та "спеціальні команди", тому промовчати про важливість наддосвідченого захисного координатора Стіва Спаньоло – злочин.

Оці всі ці кроки і зробили з посміховиська в такого собі Дарта Вейдера. Це вже 5-й Супербоул для клубу за останні шість років – тричі з чотирьох попередніх фіналів вони виходили переможцями.

Недаремно зараз більшість "нейтральних" штатів буде вболівати саме за їхніх опонентів.

X map shows most of the country rooting for the #Eagles over #Chiefs in the #SuperBowl. pic.twitter.com/8vJ2CAnexq — OddsMaker (@oddsmaker) February 6, 2025

Деякі користувачі соцмережі "Х" жартують навіть так. Хто дивився "Темний лицар", той зрозумів, що далі сталося з футбольним матчем.

Who America is rooting for in the Chiefs-Eagles Super Bowl pic.twitter.com/AD6aCbH3cs — Ryan Rasins (@RyanRasins) January 27, 2025

Чому всі думають, що ти – це я? Іглз мають шанси замінити Чіфс

Історія Іглз також не багата на успіхи. Після жахливих 60-х та 70-х "орли" були завжди досить таки неприємним андердогом зі своїми плюсами. Філадельфія грала у Супербоулі-1980, потім був згаданий вище Супербоул-2004, а в 2017 вдалося таки виграти найголовніший трофей. Два роки тому клуб зі штату Пенсільванія міг поповнити власний музей ще однією перемогою, проте Чіфс тоді були сильніше.

Іглз не сильно змінилися за ці 730 днів. На чолі все той же молодий Нік Сіріанні. Атакою керує Джейлен Хертс, запалює Ей Джей Браун та ДеВонта Сміт, а в ростері все ще є Брендон Грем – ключовий гравець захисту чемпіонських Іглз 2017 року, хоч і є вже блідою тінню себе тодішнього.

Та Філадельфія все ж виглядає покращеною версією самої себе. І причина для таких думок досить вагома.

Містер гайлайт. За цим гравцем треба пильно слідкувати вболівальникам (і захисту Чіфс теж)

У міжсезоння Філадельфії вдалося вмовити приєднатися до команди Сакуона Барклі. Ранін-бек погодився на трирічний контракт на суму 38 млн доларів, що у межах Національної футбольної ліги не такі вже і великі гроші.

Ні, це не камінь у бік Крістіана МакКефрі (Сан-Франциско) та Дерріка Хенрі (Балтимор) – вони обидва подарували цього сезону кілька чудових забігів, але Сакуон цього чемпіонату "зробив" їх повністю Не даремно Барклі називають ледь не найкращим підписанням в історії франшизи.

За всі його успіхи він був відзначений нагородою "Найкращий атакуючий гравець сезону".

Never a doubt.



Saquon Barkley is your NFL Offensive Player of the Year‼️@saquon | #FlyEaglesFly pic.twitter.com/e44wUIvSZF — Philadelphia Eagles (@Eagles) February 7, 2025

Під час регулярного чемпіонату він показав, що може проходити суперників не лише на швидкості та спін-мувами, а й банально перескакувати через них:

Saquon is SICK!!!



I’ve never seen a guy jump over someone backwards before in my life. pic.twitter.com/b0Kgx6tNtP — Ross Tucker (@RossTuckerNFL) November 3, 2024

SAQUON BARKLEY WITH A BACKWARDS HURDLE.



🤯🤯🤯 @saquon ONE OF ONE. NEVER SEEN THIS BEFOREpic.twitter.com/RXFS76Y55H — MLFootball (@_MLFootball) November 3, 2024

За регулярний чемпіонат він пробіг 2005 ярдів, що не тільки особистий рекорд кар'єри, а й найкращий показник за сезон. Роком раніше тріумфатором став МакКефрі з показником 1459 ярдів. Історичність цього показника підтверджує те, що за всю історію НФЛ 2 тисячі з гаком ярдів протягом одного сезону вдалося лише вісьмом виконавцям.

Символічно, що Сакуон міг в останній грі стати абсолютним рекордсменом. Йому треба пробігти було лише сто ярдів, щоб здолати "вічний рекорд" Еріка Дікерсона (2105 у сезоні 1984). Останній матч основної частини сезону для "орлів" уже не мав значення, тому Сакуон вирішив не ризикувати здоров'ям (а в амфуті без цього ніяк) та поберіг себе перед іграми на виліт. Шкодувати про таке рішення причин поки що немає.

Не зупиняв Форреста Гампа Сакуона навіть сніг.

🔥🔥Saquon Barkleys 78 yard run against the Rams from the Spanish telecast🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pzS1PIdxR5 — BirdGang🦅 (@GordonsWord) January 20, 2025

А на ідеальному полі він перетворювався на болід Ф-1.

Saquon is SICK!!!



I’ve never seen a guy jump over someone backwards before in my life. pic.twitter.com/b0Kgx6tNtP — Ross Tucker (@RossTuckerNFL) November 3, 2024

Обійми фанів? Після такого забігу, впевнений, вони і "пивка для ривка" йому були б раді налити.

SAQUON BARKLEY TAKES IT 65 YARDS TO THE HOUSE 😱🔥



(via @NFL)



pic.twitter.com/E72TypEQyR — Bleacher Report (@BleacherReport) September 22, 2024

Кріс Джонс, Нік Болтон, Джастін Рід та і в цілому весь захист чинних чемпіонів має тримати і погляд, і концентрацію на всі 100%. Секунда-дві слабкості – Барклі вже біжить у твою залікову зону.

За всю історію Супербоулів нагорда MVP 33 рази діставалася квотербекам. Ранін-беки отримали визнання лише 7 разів. Якщо Іглз виграє, ймовірно, Барклі зуміє стати першим MVP позиції RB з часів Террелла Девіса (Денвер Бронкос, 1998). Звичайно, якщо покаже все те, що робив протягом сезону.

Думки та прогнози щодо Супербоулу LIX

Напевно, розпочинати захоплюватися американським футболом відразу з такого матчу ризикова справа. На полі пануватиме не естетика з імпровізаціями, а безкомпромісна боротьба. Занадто велика відповідальність на футболістах – всі будуть (повинні!) досить уважними. Буде максимальна оборона квотербека, що означатиме мінімальну кількість секів. QB будуть дорожити м'ячем і вишукувати тільки максимально точні паси. Ціна кожного розіграшу занадто важлива. Навряд чи колективи здивують якимись авантюрами.

Та від цього поєдинок не стане менш видовищним. Супербоул - це не тільки те, що на полі. Супербоул – це атмосфера, персоналії, емоції, зірки, кумедні рекламні ролики, що не залишать вас байдужими. Гра йде бонусом. Дуже приємним бонусом, навколо якого все й крутиться.

History is at our fingertips. pic.twitter.com/u6XT5VMMjX — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 7, 2025

Зазвичай, Супербоул проходить значно менш результативно, ніж матчі регулярного чемпіонату чи навіть постсезону. Два роки тому Чіфс та Іглз на двох набрали 73 очки. Це був третій найрезультативніший Супербоул в історії. Минулого року "шефам" вистачило 25 очок, щоб здолати Форті Найнерс (25:22).

Незважаючи на талант Махоумса та його взаємодію з Келсі, пам'ятаючи про Барклі та інші атакувальні сили опонента, чомусь здається, що і цьогорічна гра не проб'є тотал більше 50.

Мінімальну перевагу експерти віддають все таки Енді Ріду та його банді. Тут і більший досвід у великих матчах, і непереможність Махоумса в плейоф, і неймовірна мотивація стати першою командою за всю історію НФЛ з трьома поспіль Супербоулами.

Прогноз: перемога Канзас-Сіті Чіфс з перевагою в 3-7 очок. Барклі занесе один тачдаун. Тревіс Келсі й цього року не зробить пропозицію Тейлор Свіфт.