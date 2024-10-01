Забіг на 87 ярдів: гравець Балтимора встановив рекорд франшизи
Деррік Генрі
x.com/Ravens
Гравець Балтімора у матчі з Баффало Деррік Генрі став рекордсменом франшизи Рейвенс.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Ранінбек "воронів" вдало обійшов гравця Біллс Расула Дугласа, а потім спокійно подолав решту поля і заніс м'яч в залікову зону.
Загалом він подолав дистанцію у 87 ярдів, що є найкращим показником в історії клубу за всю історію виступів.
Під час пробіжки Генрі розвинув швидкість 21,29 милі на годину, згідно з даними Next Gen Stats NFL, що поставило його на четверте місце за швидкістю ранінбеку серед гравців цього сезону.