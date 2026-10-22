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37-річного ексгравця НФЛ знайшли мертвим у власному будинку

Микола Літвінов — 22 жовтня 2026, 10:25
37-річного ексгравця НФЛ знайшли мертвим у власному будинку
Аллен Бейлі
Канзас-Сіті Чифс

37-річного колишнього захисника Канзас-Сіті Чифс Аллена Бейлі знайшла мертвим у власному будинку у Флориді його дружина Лорен.

Про це повідомив брат футболіста Елфорд Бейлі-молодший у коментарі для TMZ.

Родина загиблого вважає, що Аллен пішов з життя через природні причини.

Зауважимо, що Бейлі на рівні коледжу грав за Маямі Гаррікейнз. У 2011 році під час третього раунду драфту був обраний Канзас-Сіті. З того часу провів у регулярному сезоні НФЛ 133 матчі, зробивши за цей час 22 саки та 248 теклів.

Завершував кар'єру у складі Атланти Фелконс 2021 року. За команду відіграв два сезони та взяв участь у 31 грі.

Нагадаємо, що напередодні у віці 31 року раптово помер південноафриканський регбіст Гайрон Ендрюс.

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