Колишнього тренера НФЛ заарештували за наїзд на двох пішоходів пікапом

Колишній тренер НФЛ Рекс Райан був заарештований через підозру у наїзді пікапом на двох пішоходів.

Про це повідомляє CBS News.

63-річний чоловік сам здався поліції Нешвіла. Як зазначається, Райан повернув на червоне світло та переїхав обом особам ноги на своєму пікапі. Значних ушкоджень вони не зазнали.

За свідченнями ймовірних потерпілих, екстренер після цього інциденту поїхав далі, проте після їхніх претензій зупинився біля світлофора та почав з ними сперечатися.

По завершення розмови Райан знову поїхав, цього разу не повернувшись. Натомість ймовірно постраждалі особи сфотографували номери пікапа.

Наразі ж йому інкримінують втечу з місця ДТП, ненадання необхідної допомоги потерпілим та порушення вимог дорожніх знаків. Судовий комісар постановив заставу для Райана на суму 6 тисяч доларів.

Зауважимо, що востаннє Райан тренував команду з НФЛ у 2016 році, коли очолював Буффало Білс. До цього наставник працював у Нью-Йорк Джетс, який двічі на чолі з Рексом доходив до фіналу АФК (2009-2010 роки).

Нагадаємо, що у стартовому матчі поточного сезону НФЛ Сіетл переміг Нью-Інгленд із рахунком 13:10.