Махоумс повертається, Сіетл захищатиме чемпіонство: головні питання сезону НФЛ-2026

Старт сезону Національної футбольної ліги відбувся у четвер уночі. Першими на поле вийшли учасники минулорічного Супербоулу – Сіетл Сіхокс та Нью-Інгленд Петріотс. Перемогу знову забрали гравці Сіетла.

Повноцінно чемпіонат розпочнеться в неділю, коли на полі з'явиться більшість команд ліги.

Пересічний український уболівальник, щиро кажучи, до американського футболу здебільшого байдужий. За винятком кількох днів у лютому, коли Супербоул традиційно різко підвищує інтерес до цього виду спорту навіть у наших широтах.

Географія розширюється

НФЛ хотіла б бачити у своєму турнірі команду, що базувалася б за межами США – найімовірніший варіант пов'язують із Лондоном. Однак логістичний кошмар, який створить постійна команда за океаном, поки що ніхто не розв'язав.

Тож ліга продовжує зміцнювати глобальний вплив іншим шляхом – проводить матчі регулярного сезону за межами Сполучених Штатів. Минулого року на міжнародних аренах відбулося сім таких ігор, цього сезону їх буде вже дев'ять.

Для Лондона три матчі регулярного сезону вже стали доброю традицією: два відбудуться на стадіоні "Тоттенгем Готспур", ще один – на "Вемблі", яка закріплена за Джексонвілл Джагуарс.

У жовтні британські вболівальники знову побачать матчі, а ще одна історична гра відбудеться в Австралії.

Лос-Анджелес Ремс та Сан-Франциско 49ers зустрінуться в Мельбурні – це буде перший матч НФЛ на австралійському континенті. Зустріч відбудеться під час Week 1.

Пізніше цього сезону ігри також пройдуть у Ріо-де-Жанейро, Парижі, Мадриді, Мюнхені та Мехіко. НФЛ дебютувала в Іспанії минулого року, тоді як Бразилія приймає матчі ліги вже третій сезон поспіль.

Франція ж цього року вперше долучиться до цієї футбольної гастролі: 25 жовтня там зустрінуться Нью-Орлеан Сейнтс та Піттсбург Стілерз. Команда з Пенсильванії перемогла в Дубліні минулого року, але цього сезону НФЛ до Ірландії не повернеться.

Тепер виділимо головні зміни та питання, з якими команди підходять до нового сезону.

NFC West

Сіетл Сіхокс. Втриматися складніше, ніж підкорити

Доля чемпіона невблаганна: після успішного сезону ключові вільні агенти стають ласими шматками для конкурентів. Власному менеджменту доводиться вирішувати, кого залишати, а кому дозволити піти.

Сіетл частково уникнув цієї пастки.

MVP Супербоулу Кеннета Вокера забрали Канзас-Сіті Чіфс, але Сіхокс натомість зробили ставку на молодих ключових гравців.

Джексон Сміт-Нджигба отримав чотирирічний контракт на $168,6 млн, Девон Візерспун – угоду на чотири роки та $132 млн.

The Seahawks' Super Bowl banner is revealed 🏆 pic.twitter.com/NJHGcWmINN — Yahoo Sports (@YahooSports) September 10, 2026

Так, квотербек Сіетла поки не належить до еліти ліги. Але минулий сезон показав просту річ: йому й не обов'язково бути суперзіркою, якщо команда довкола працює як добре налаштований механізм.

Тепер головне питання – чи зможуть Сіхокс повторити чемпіонський сезон, коли всі суперники вже знають, чого від них чекати.

Лос-Анджелес Ремс. Останній шанс Стаффорда?

Ремс входять до сезону головним фаворитом у багатьох прогнозах.

38-річний Метью Стаффорд, MVP минулого сезону, отримує ще один шанс виграти другий Супербоул у складі Лос-Анджелеса. І схоже, команда вирішила не економити на цій спробі.

Найгучніший трансфер міжсезоння – Майлз Гарретт. Дворазового найкращого захисника ліги Ремс придбали в Клівленда.

А потім сталося те, у що ще недавно важко було повірити: Аарон Дональд, який завершив кар'єру два роки тому, повернувся до команди.

Якщо Дональд справді зможе грати на колишньому рівні, оборона Ремс може стати головним кошмаром для квотербеків усієї ліги.

Є ще один фактор. Супербоул цього сезону відбудеться на "SoFi Stadium" у Лос-Анджелесі – домашній арені Ремс.

Досі лише одній команді вдалося виграти Супербоул на власному стадіоні. У 2020 році це зробила Тампа-Бей Бакканірс. Можливо, час для другого випадку?

Сан-Франциско 49ers. Прокляття триває?

У Форті Найнерс є своя версія футбольного прокляття.

Жартівники вже давно пов'язують численні травми команди з електричною підстанцією неподалік тренувального поля. Доказів, звісно, немає. А от самих травм – хоч відбавляй.

Ще до старту сезону команда втратила ресивера Рікі Пірсолла. На цьому невезіння не закінчилося. В автомобільну аварію потрапив головний тренер команди Майк Шенаган, а власника клубу Джеда Йорка незадовго до початку сезону заарештували за спробу найняти секс-працівниць.

Клуб в останні роки має міцний ростер, але через різні пошкодження складно бути бойовою одиницею: якщо ключові гравці знову почнуть масово випадати через травми, навіть дуже сильний склад може не дожити до плейоф.

facebook.com/SANFRANCISCO49ERS/photos

Арізона Кардиналс – головний мем дивізіону?

Кардиналс востаннє вигравали матч плейоф у 2015 році. За наступні десять сезонів команда лише раз пробивалася до постсезону.

Марвін Гаррісон, обраний четвертим номером драфту, за перші два роки в НФЛ так і не переконав, що був вартий такого високого піку. Цього року Аризона обрала квотербека Джеремію Лава третім номером драфту. Якщо він одразу заграє на зоряному рівні, це може змінити ситуацію.

Але навіть за таких умов не віриться, що команда може нав'язати боротьбу в такому сильному дивізіоні.

NFC South

Цей дивізіон минулого сезону встановив своєрідний антирекорд: жодна з чотирьох команд не завершила регулярний чемпіонат із позитивним балансом перемог і поразок.

І все ж одна з них пробилася до плейоф.

Кароліна Пантерз. Почався ріст?

Тривалий час саме ця франшиза була головною невдахою ліги. Після семи років очікування "пантери" нарешті повернулися до плейоф.

Тепер клуб має довести, що це не випадковий спалах.

Брайс Янг, колишній перший номер драфту, у своєму третьому сезоні нарешті почав демонструвати, чому свого часу на нього покладали такі великі надії. Важливо й те, що тепер у нього є нова зброя – Тетайроа Макміллан, найкращий новачок минулого сезону.

Додає козирів Кароліні і слабкість інших конкурентів у дивізіоні.

Зміни відбулися і відбудуться. Тампа-Бей Бакканірс

Майк Еванс, одна з головних зірок клубу останнього десятиліття, залишив Тампу-Бей як вільний агент і перебрався до Сан-Франциско.

А от із Бейкером Мейфілдом також складна ситуація. Квотербек входить в останній рік свого контракту, а отже, питання його майбутнього неминуче висітиме над командою протягом усього сезону.

Бакканірс доведеться не лише боротися за плейоф, а й думати про те, як зберегти головну зірку.

Атланта Фелконс у турбулентності

Туа Таговайлоа, якого підписали в міжсезоння, більше не виглядає стартовим квотербеком НФЛ, а Майкл Пенікс занадто часто знайомиться з медичним штабом команди.

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Не додає оптимізму й ситуація із захистом. Джеймс Пірс, обраний у першому раунді драфту, опинився в центрі скандалу через переслідування гравчині WNBA. НФЛ дискваліфікувала його на вісім матчів.

Для команди, яка хоче зробити крок уперед, це забагато проблем ще до старту сезону.

Нью-Орлеан Сейнтс має платити за минуле

У "Грі престолів" Тіріон подарував фразу "Ланістери завжди виплачують борги". Можливо, Сейнтс і не хотіли б цього робити, але правила ліги суворі.

Вболівальникам доведеться пережити ще один сезон фінансового похмілля.

"Святі" й надалі виплачуватимуть значні суми гравцям, яких у команді вже немає. Але є й світло в кінці тунелю: наступного міжсезоння клуб нарешті отримає значно більше простору під стелею зарплат.

І тоді в Нью-Орлеана з'явиться можливість серйозно попрацювати на ринку вільних агентів та в обмінах.

NFC North – тут легко не буде нікому

Це, мабуть, найконкурентніший дивізіон Національної футбольної конференції. Тут немає очевидного аутсайдера, а одна невдала серія матчів може миттєво відкинути команду від боротьби за плей-оф.

Чикаго Беарз. "Ведмеді" прокинуться?

У Чикаго нарешті з'явився тренер, який знає, що робити з нападом.

Прихід Бена Джонсона, одного з найкращих фахівців із побудови атакувальних схем, допоміг Беарз уперше за чотири роки вийти до плейоф. Ба більше – команда обіграла свого принципового суперника з Грін-Бей.

Тепер усе значною мірою залежатиме від Келеба Вільямса. Якщо квотербек ще трохи покращить точність передач, він цілком може опинитися серед претендентів на звання MVP.

Грін-Бей Пекерс. Чи повернеться Парсонс таким, як раніше?

Минулого сезону мрії Пекерс про Супербоул розбилися об травму Майка Парсонса.

This was the injury to Micah Parsons pic.twitter.com/O8ihRPJhnH https://t.co/u9z1msUW4m — Ari Meirov (@MySportsUpdate) December 14, 2025

Захисник, якого команда придбала з Далласа, порвав передню хрестоподібну зв'язку. Один із найкращих пас-рашерів ліги може повернутися вже до шостого тижня нового сезону.

Але головне питання навіть не в даті повернення. Чи зможе Парсонс одразу повернутися на свій колишній рівень?

Міннесота Вайкінгс вчергове "реанімує" квотербека?

Куди вирушає квотербек, коли його кар'єра починає заходити в глухий кут? У Міннесоту.

Команді не вперше допомагатиз реанімації кар'єр. За останні роки тут розкрилися Сем Дарнолд і Деніел Джонс. Тепер черговий проєкт – Кайлер Мюррей.

Він переконливо виграв конкуренцію в тренувальному таборі у Джея Джея Маккарті, якого Міннесота обрала в першому раунді драфту-2024. Чи "вистрілить" Мюррей – покаже сезон.

Детройт Лайонс. Хочеться помсти!

Лайонс минулого року залишилися за бортом постсезону, хоча й завершили регулярний чемпіонат із позитивним балансом.

Захист Детройта буквально розсипався протягом сезону. Головна причина – травми, а не погана гра. У міжсезоння команда вирішила оновити кілька ключових позицій нападу.

Тепер Детройту потрібно довести, що минулорічна невдача була радше нещасним випадком, ніж початком спаду міцного колективу останніх сезонів.

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NFC East

Якщо десь і варто чекати гарячої боротьби, то це тут. Філадельфія, Даллас і Вашингтон мають амбіції, а Джайентс намагаються нарешті вибратися з підвалу дивізіону.

Іглз і їхнє "Іду на ви"

Іглз виграли Супербоул позаминулого сезону, але захистити титул не змогли.

Тепер у Філадельфії сподіваються на прорив Девонти Сміта. Якщо він зробить такий самий крок уперед, як Джексон Сміт-Нджигба в Сіетлі минулого сезону, напад Іглз знову стане одним із найнебезпечніших у лізі.

А ще команді конче потрібне здоров'я лінії нападу. Якщо вона вистоїть, Секуон Барклі має всі шанси нагадати себе версії осені-зими 2024-2025 років.

Lane Johnson on what to expect from Saquon Barkley in the new system:



“We will see the Saquon of two years ago”.



(@JClarkNBCS) pic.twitter.com/Kp3wWjkYQZ — SleeperNFL (@SleeperNFL) August 19, 2026

Даллас Ковбойз. Ну цього разу точно?

Щороку вболівальники "Ковбоїв" співають ту саму пісню: "Ось тепер точно наш рік".

Проблема в тому, що останній чемпіонський сезон Далласа віддаляється в історію все далі. Минув уже 31 сезонів від останнього титулу.

У міжсезоння напад команди суттєво не змінився. Дак Прескотт і далі кидатиме на Сіді Лемба та Джорджа Пікенса. В обороні головна надія – Калеб Даунс, якого обрали в першому раунді драфту.

Питання лише одне: скільки ще можна говорити "наступного року"?

Вашингтон Командерс. Діггса і команія?

Після блискучого дебютного сезону Джейден Деніелс зробив крок назад у другому. Частково через травму, частково – через проблеми самої команди.

Тепер Вашингтон вирішив додати досвіду до групи ресиверів, запросивши Стефона Діггса. Він має стати другою головною опцією після Террі Маклоріна.

Чи вистачить цього, щоб бути конкурентними?

Нью-Йорк Джайентс. Харбо прийшов, тепер треба перемагати

Джон Гарбо, багаторічний головний тренер Балтимор Рейвенс, очолив Джайентс цього міжсезоння.

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Змінити культуру команди, яка останніми роками звикла програвати, за один сезон практично неможливо. Але Гарбо точно не прийшов у Нью-Йорк заради косметичного ремонту.

Квотербек Джексон Дарт має довести, що здатен залишатися здоровим і стабільним протягом сезону, а Малік Нейберс – повернутися на свій рівень після розриву передньої хрестоподібної зв'язки.

Для Джайентс сезон-2026 – це не стільки гонитва за плейоф, скільки спроба нарешті зрозуміти, куди рухатися далі. Іноді для цього треба спочатку просто перестати падати.

AFC West

Дуже цікавий дивізіон Американської футбольної конференції, де кожен може здивувати.

Денвер Бронкос. Бо треба

Бронкос могли претендувати на чемпіонство, але втратили Бо Нікса через перелом ноги в передостанньому розіграші вже виграного матчу другого раунду плейоф. Запасний квотербек не зміг повноцінно замінити лідера.

Найгучнішим міжсезонним придбанням став ресивер Джейлен Веддл, якого Денвер виміняв у Маямі. У команди є всі підстави дивитися в наступний сезон з оптимізмом.

Канзас-Сіті Чіфс. Потанцюємо?

Патрік Махоумс розраховує повернутися на поле до старту регулярного сезону після травми коліна, отриманої минулого року. Для Тревіса Келсі цей сезон може стати останнім у формі Чіфс – далі на нього чекають подкастинг і шоу-бізнес. Не даремно ж одружувався на Тейлор Свіфт.

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Енді Рід, найстарший головний тренер НФЛ, наближається до 70-річчя. Відбулися зміни в ростері.

Після п'яти участей у Супербоулі за шість років і трьох чемпіонств ера домінування Канзас-Сіті може добігати кінця. Тому на нас чекає своєрідний Last Dance.

Лос-Анджелес Чарджерс. Все є для вершин

Скільки ще Джастін Герберт залишатиметься одним із головних "золотих хлопчиків" НФЛ після чергового раннього вильоту з плейоф?

Чарджерс уже 10 років, як переїхали з Сан-Дієго. Настав час показати, що вони здатні принести титул у "Місто анголів".

Лас-Вегас Рейдерс. Треба час

Клінт Куб'як, який минулого сезону виграв Супербоул із Сіетлом як координатор нападу, очолив команду.

Маючи перший пік драфту, команда без вагань обрала квотербека іспанського походження Фернандо Мендозу. Втім, кидати молодого гравця одразу в бій не планують: сезон розпочне Кірк Казінс, а Мендоза отримає місце у старті, коли буде готовий до темпу НФЛ.

У колективу ще безліч проблем, але є відчуття, що цього року вони будуть кращими, ніж у попередньому.

AFC South

Джексонвілл Джагуарс. Коли, як не зараз?

Торік Джагуарс здобули 13 перемог у регулярному сезоні, але вилетіли вже в першому раунді плейоф. Цього року команда проведе два домашні матчі в Лондоні. У сезоні-2027 Джексонвілл взагалі перебереться до Орландо – домашню арену реконструюватимуть.

Хто-зна, можливо, краще викластися на максимум цього року, щоб у матчах на виліт мати перевагу дійсно свого поля.

Х'юстон Тексанс. Захист виграє титули?

facebook.com/HoustonTexans/photos

Тексанс мають один із найсильніших захистів ліги на чолі з Віллом Андерсоном і Дерріком Стінглі. Головною проблемою залишається напад.

Після феноменального дебютного сезону Сі Джей Страуд помітно здав на другому році в НФЛ.

Додавання Девіда Монтгомері має допомогти команді додати на землі та зняти частину навантаження з квотербека.

Індіанаполіс Колтс. Крихту стабільності

Самовідданість – чеснота, але не тоді, коли вона загрожує кар'єрі. Минулого сезону Деніел Джонс продовжував грати зі зламаною ногою, а згодом отримав розрив ахіллового сухожилля. Попри невдалі приклади повернення Аарона Роджерса та Кірка Казінса після таких травм, Колтс запропонували Джонсу багаторічний контракт.

Щедрий бонус отримав і травмований ресивер Алек Пірс, заради якого команді довелося розлучитися з Майклом Піттманом.

Торік вони розпочали сезон із результатом 8-2, але потім програли 7 матчів поспіль. Буде повторення історії?

Теннессі Тайтанс. Чи дійсно титани?

За словами нового квотербека Кема Ворда, минулого сезону Тайтенс "грали як шматок лайна". Після провального року Теннессі призначив Роберта Салу головним тренером, а Браяна Дейболла – координатором нападу.

Успішність сезону багато в чому визначить зв'язка Ворда, обраного першим номером минулого драфту, та цьогорічного четвертого піку Карнелла Тейта.

Коли ставка робиться на молодь: це пан або пропав.

AFC North

Піттсбург Стілерз. Роджерс ще покаже себе?

Аарон Роджерс, якому виповниться 42 роки, проведе свій останній сезон у НФЛ. Символічно, що він знову працюватиме з Майком Маккарті – саме під його керівництвом Роджерс виграв свій єдиний Супербоул. Тим часом колись елітний захист Стілерз також старіє. Це може пояснити рішення Майка Томліна залишити клуб після 19 років роботи. За нього Піттсбург жодного разу не завершував сезон із негативним балансом перемог і поразок.

facebook.com/steelers/photos

Балтимор Рейвенс. Ламару треба legacy

Як зазначали вище, Балтимор також змінив тренера – Джон Харбо після звільнення пішов у Джаєнтс.

Джессі Мінтер, який зарекомендував себе як координатор захисту, вперше очолить команду як головний тренер.

Ламар Джексон – все ще суперзірка. Звання MVP сезону квотербек отримав ще в 2019-му, а зараз йому всього 29. Але після того індивідуальних нагород глобально більше не стало, а командних так і не з'явилося.

"Ворони" також вдосталь висококваліфікованих гравців за мірками НФЛ. Утім, це було і раніше. А титулу все немає.

Цинциннаті Бенгалс. Атака елітна, але захист знову лякає

У Бенгалс проблем із нападом бути не повинно. Джамар Чейз і Ті Хіггінс залишаються однією з найнебезпечніших пар ресиверів ліги, а Джо Берроуз має достатньо зброї, щоб знову вести команду до високих результатів.

Головне питання – захист. Якщо підписання Декстера Лоуренса не допоможе закрити головну проблему Цинциннаті, терпіння Берроуза може вичерпатися. І тоді розмови про зміну команди стануть цілком реальними.

Клівленд Браунс. Багато зброї, але нікому її доставити

Браунс підібрали на драфті кількох перспективних ресиверів, але проблема залишається на позиції квотербека. Варіанти Клівленда виглядають далеко не переконливо. Торішні новачки Шадур Сандерс і Ділан Габріель поки залишаються позаду Дешона Вотсона.

Вболівальники Браунс навряд чи будуть поблажливими до Вотсона – його освистування може стати звичною картиною як через гру на полі, так і через скандали навколо його поведінки поза футболом.

AFC East

Нью-Інгленд Петріотс. Чи не втратить Браун терпіння?

Міжсезоння після несподіваного виходу Петріотс до Супербоулу виявилося затьмарене скандалом навколо Майкла Врейбла та його тривалих стосунків із відомою журналісткою Даян Русіні.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Diana Russini will be telling her side of the Mike Vrabel story when she accepts her next job.



The goal will be to speak on the matter once and move past it forever.



(via @nypost) pic.twitter.com/Vcp9nVK4lz — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 9, 2026

Тренера без вагомого кредиту довіри, ймовірно, звільнили б, але успіх Врейбла дозволив йому зберегти посаду.

Одним із головних трансферних ходів Нью-Інгленда стало придбання Ей Джея Брауна, який має стати головною мішенню для пасів від Дрейка Мея. Тепер цікаво, як довго Браун залишатиметься задоволений організацією.

Баффало Біллс. Невдоволення фанатів

Біллс розпочнуть сезон на новому стадіоні, але місцева "Bills Mafia" зустрічає нову арену без особливого захвату.

Через меншу місткість і збільшення частки VIP-місць звичайні вболівальники платитимуть значно більше. Ціни на найдешевші місця на окремі матчі вже наближаються до $500, що для Баффало, яке переживає економічні труднощі, стає серйозною проблемою.

У складі все стабільно. Джош Аллен – на місці. Пора нагадувати, що не так давно він був MVP і отримує солідні кошти.

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Маямі Долфінс. Що відбувається в Маямі?

Питання до менеджменту Долфінс накопичуються з кожним роком, а відповіді поки що немає.

Хороша фан-база, солідна історія франшизи, але за останні 17 років усього 3 участі в матчах на виліт. Це смішно.

На жаль, перспектив для глобального прориву не видно.

Нью-Йорк Джетс. Гірше вже нікуди?

Минулого сезону Джетс не зробили жодного перехоплення за весь чемпіонат. Це був перший в історії НФЛ випадок із моменту, коли перехоплення почали офіційно фіксувати у 1933 році.

Чи може бути ще гірше? Хіба що повторити це вдруге поспіль. Не дивно, що з такими "стараннями" при пресингу та захисту вдалося завершити регулярку з показником 3-14.

І якщо наведені вище цифри "дельфінів" вас налякали, то в Джетс справи ще гірше – 15 сезонів поспіль без плейоф.

Шкода організацію. "Підтопити" за них варто хоча б через те, що вони не залишилися осторонь війни в Україні.