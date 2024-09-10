17-разовий власник Grammy буде хедлайнером Супербоула-2025

Американський репер та хіп-хоп-виконавець Кендрік Ламар виступить на Super Bowl Halftime Show 2025.

Про це повідомляє AP з посиланням на джерела у Національній футбольній лізі (НФЛ).

Нагадаємо, Супербоул — це фінальна гра сезону, у якій грають переможці НФК (Національної футбольної конференції) та АФК (Американської футбольної конференції). Поєдинок відбудеться 9 лютого на стадіоні "Цезарс Супердум" у Новому Орлеані.

Варто зазначити, що раніше музикант уже виступав на заході. На Супербоулі-2022 він був одним із запрошених колег репера Dr. Dre. Доктор Дре для власного шоу тоді також запросив Емінема, 50 Cent, Снуп Дога та Мері Джей Блайдж.

37-річний Ламар вважається одним із найуспішніших музикантів США. Протягом кар'єри Кендрік отримав 50 номінацій Grammy, з яких 17 разів здобував нагороду.

Нагадаємо, на вихідних завершився перший ігровий тиждень нового сезону НФЛ.