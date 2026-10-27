Репер Jay-Z стане хедлайнером Half-Time Show Супербоулу LXI

Jay-Z під час Super Bowl LVIII між Канзасом і Сан-Франциско. 2024 рік

Національна футбольна ліга оголосила, що репер Jay-Z виступить під час Half-Time Show Супербоулу LXI, який відбудеться 14 лютого наступного року на арені SoFi Stadium, Інглвуд, штат Каліфорнія.

Про це повідомила пресслужба ліги. Деталі додає BBC.

Компанія Jay-Z під назвою Roc Nation займається створенням Half-Time Show з 2019 року, і він відіграє ключову роль у виборі виконавця щороку, але раніше він не виступав на фінальній грі НФЛ.

GOAT’s out of the bag. @sc #AppleMusicHalftime #SBLXI https://t.co/GrIurjDM9L — NFL (@NFL) October 27, 2026

"Тепер розпочинається очікування щодо того, кого Jay-Z може запросити на перерву у великій грі. Звичайно, його дружина, Бейонсе, буде на першому місці у списку", – йдеться у заяві ліги.

ESPN зазначає, що ще на початку співпраці у 2019 році Jay-Z попередив Гуделла: "Якщо йдеться про мій виступ на Супербоулі, то давайте на цьому закінчимо розмову". Однак через сім років репер все ж таки готовий виступити.

Оголошення було зроблено після того, як Jay-Z, справжнє ім'я якого Шон Картер, минулими вихідними виступив з двома концертами на стадіоні, де відбудеться Супербоул.

Концерти в Лос-Анджелесі були частиною туру, присвяченого 30-річчю його дебютного альбому Reasonable Doubt.

"Від "Reasonable Doubt" до місця на сцені під час Half-Time Show – це була ціла подорож", – сказав Jay-Z.

Jay-Z – один із найвідоміших музикантів світу. Він став першим репером, введеним до Зали слави авторів пісень, 25 премій "Греммі" та введення до Зали слави рок-н-ролу у 2021 році.

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Музичний виступ на Супербоулі привертає увагу всього світу, тоді як за спортивним змаганням дивляться десятки мільйонів людей у ​​США.

Виступ Кендріка Ламара у 2025 році став найпопулярнішим Half-Time Show Супербоулу в історії та отримав премію "Еммі" за видатну музичну режисуру.

Нагадаємо, торік головною зіркою шоу під час перерви став пуерторіканець Беніто Антоніо Мартінес Оказіо або ж Bad Bunny.

Супербоул (Super Bowl) – це щорічний фінальний матч за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ) США. У грі зустрічаються переможці двох конференцій – Американської (АФК) та Національної (НФК).

Чинним чемпіоном є команда Сіетл Сігокс. Цей клуб у вирішальній грі переграв Нью-Інгленд Петріотс.