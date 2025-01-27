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Визначились учасники Супербоулу-2025

Микола Дендак — 27 січня 2025, 11:00
Визначились учасники Супербоулу-2025
Ксав'єр Ворті з команди Канзас-Сіті Чіфс
Getty Images

Канзас-Сіті Чіфс та Філадельфія Іглз зіграють між собою в Супербоулі, фіналі за титул чемпіона НФЛ.

Чіфс у фіналі АФК (Американської футбольної конференції) здолав Баффало Біллз із рахунком 32:29. Команда вп'яте за останні шість років зіграє у Супербоулі, а також може стати першою в історії, що виграє титул втретє поспіль.

Своєю чергою Філадельфія пройшла у вирішальний матч завдяки перемозі у фіналі НФК (Національної футбольної конференції). Команда розгромила Вашингтон Коммандерс із рахунком 55:23.

Супербоул відбудеться 9 лютого на стадіоні "Цезарс Супердум" у Новому Орлеані. Зауважимо, що команди вже зустрічалися у фіналі НФЛ у 2023 році. Тоді Чіфс переміг із результатом 38:35.

Нагадаємо, супербоул — це фінальна гра сезону, у якій грають переможці НФК та АФК. Нещодавно стало відомо, що американський репер та хіп-хоп-виконавець Кендрік Ламар виступить на Super Bowl Halftime Show 2025.

НФЛ Супербоул Філадельфія Іглз Канзас-Сіті Чіфс

Канзас-Сіті Чіфс

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