Визначились учасники Супербоулу-2025

Канзас-Сіті Чіфс та Філадельфія Іглз зіграють між собою в Супербоулі, фіналі за титул чемпіона НФЛ.

Чіфс у фіналі АФК (Американської футбольної конференції) здолав Баффало Біллз із рахунком 32:29. Команда вп'яте за останні шість років зіграє у Супербоулі, а також може стати першою в історії, що виграє титул втретє поспіль.

Своєю чергою Філадельфія пройшла у вирішальний матч завдяки перемозі у фіналі НФК (Національної футбольної конференції). Команда розгромила Вашингтон Коммандерс із рахунком 55:23.

Супербоул відбудеться 9 лютого на стадіоні "Цезарс Супердум" у Новому Орлеані. Зауважимо, що команди вже зустрічалися у фіналі НФЛ у 2023 році. Тоді Чіфс переміг із результатом 38:35.

Нагадаємо, супербоул — це фінальна гра сезону, у якій грають переможці НФК та АФК. Нещодавно стало відомо, що американський репер та хіп-хоп-виконавець Кендрік Ламар виступить на Super Bowl Halftime Show 2025.