Махоумс перевершив рекорд легендарного Бреді
Патрік Махоумс оновив рекорд у Національній футбольній лізі.
Про це повідомила пресслужба команди.
Його Канзас-Сіті Чіфс обіграв Атланту Фалконс (22:17). Для Махоумса це 77 перемога за кар'єру, що є новим рекордом НФЛ за кількістю виграних матчів за перші 100 поєдинків.
Варто зазначити, що квотербеку Чіфс вистачило 99 матчів. Раніше рекордсменом був легендарний Том Бреді, який за перші 100 ігор в НФЛ покидав поле у статусі переможця 76 разів.
Патрік був обраний на драфті НФЛ-2017 під №10. Підписання гравця змінило історію команди. До приходу квотербека Чіфс у XXI столітті лише 4 рази потрапляли у плейоф. За останні 5 сезонів клуб 4 рази виходив у Супербоул і тричі вигравав гру.
Нагадаємо, раніше Махоумс заявив, що не дуже задоволений своїми діями у перших трьох матчах цьогорічного регулярного чемпіонату.