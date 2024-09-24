Махоумс перевершив рекорд легендарного Бреді

Патрік Махоумс оновив рекорд у Національній футбольній лізі.

Про це повідомила пресслужба команди.

Його Канзас-Сіті Чіфс обіграв Атланту Фалконс (22:17). Для Махоумса це 77 перемога за кар'єру, що є новим рекордом НФЛ за кількістю виграних матчів за перші 100 поєдинків.

Варто зазначити, що квотербеку Чіфс вистачило 99 матчів. Раніше рекордсменом був легендарний Том Бреді, який за перші 100 ігор в НФЛ покидав поле у статусі переможця 76 разів.

Патрік був обраний на драфті НФЛ-2017 під №10. Підписання гравця змінило історію команди. До приходу квотербека Чіфс у XXI столітті лише 4 рази потрапляли у плейоф. За останні 5 сезонів клуб 4 рази виходив у Супербоул і тричі вигравав гру.

And he did it in 99 🤯 pic.twitter.com/zAyxy8VeLk — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 24, 2024

Нагадаємо, раніше Махоумс заявив, що не дуже задоволений своїми діями у перших трьох матчах цьогорічного регулярного чемпіонату.