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Махоумс перевершив рекорд легендарного Бреді

Руслан Травкін — 24 вересня, 08:28
Махоумс перевершив рекорд легендарного Бреді
Патрік Махоумс
x.com/Chiefs

Патрік Махоумс оновив рекорд у Національній футбольній лізі.

Про це повідомила пресслужба команди.

Його Канзас-Сіті Чіфс обіграв Атланту Фалконс (22:17). Для Махоумса це 77 перемога за кар'єру, що є новим рекордом НФЛ за кількістю виграних матчів за перші 100 поєдинків.

Варто зазначити, що квотербеку Чіфс вистачило 99 матчів. Раніше рекордсменом був легендарний Том Бреді, який за перші 100 ігор в НФЛ покидав поле у статусі переможця 76 разів.

Патрік був обраний на драфті НФЛ-2017 під №10. Підписання гравця змінило історію команди. До приходу квотербека Чіфс у XXI столітті лише 4 рази потрапляли у плейоф. За останні 5 сезонів клуб 4 рази виходив у Супербоул і тричі вигравав гру.

Нагадаємо, раніше Махоумс заявив, що не дуже задоволений своїми діями у перших трьох матчах цьогорічного регулярного чемпіонату.

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