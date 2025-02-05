Трамп стане першим чинним президентом США, який відвідає Супербоул

Дональд Трамп увійде в історію цими вихідними, ставши першим чинним президентом Сполучених Штатів Америки, який відвідав Супербоул.

Про це пише BBC.

Гра між Канзас-Сіті Чіфс та Філадельфією Іглз пройде на стадіоні "Caesars Superdome" у місті Новий Орлеан, штат Луїзіана.

Трамп, який у січні склав присягу як 47-й президент Сполучених Штатів, перебуває на посаді вдруге. Він також був 45-м президентом США.

Хоча попередні президенти, такі як Рональд Рейган, проводили передматчеве підкидання монети з Білого дому, жоден президент під час своєї каденції ніколи не був присутнім на цьому заході.

"Цього року заходи безпеки були додатково посилені, враховуючи, що це буде перший випадок, коли чинний президент Сполучених Штатів відвідає захід", — сказав речник секретної служби Ентоні Гульєлмі.

Прихід Трампа, ймовірно, викличе суперечки, враховуючи його коментарі про НФЛ протягом його політичної кар’єри. Трамп, відвертий критик комісара НФЛ Роджера Гуделла. Він поставив під сумнів патріотизм гравців НФЛ, які стають на коліна під час виконання національного гімну США.

Супербоул проводиться з 1967 року. Подія є найпопулярнішим спортивним заходом країни. У вирішальній грі сходяться переможці конференцій AFC та NFC.

Канзас-Сіті може стати переможцем третій рік поспіль. Раніше таке не вдавалося жодній організації Національної футбольної ліги. Минулорічний Супербоул став найбільшою телевізійною трансляцією в США з моменту висадки на Місяць у 1969 році зі 123,4 мільйонами глядачів.

Нагадаємо, вчора, 4 лютого, Трамп у Білому домі прийняв чемпіонів НХЛ Флориду Пантерз.