Набагато реальніша, ніж гольф: Кейн зізнався, у якому виді спорту хотів би продовжити кар'єру

Нападник Баварії Гаррі Кейн, який претендує на Золотий м'яч-2026, не проти спробувати свої сили у Національній футбольній лізі (НФЛ).

Його цитує The Athletic.

Англійський футболіст припустив, що у майбутньому може поєднувати виступи в МЛС та ігри в НФЛ у ролі кікера (спеціаліста з виконання ударів по м'ячу з місця).

"Все залежить від того, що станеться з моєю кар'єрою протягом наступних 5-6 років, від мотивації та того, чого я захочу. НФЛ набагато реальніша, ніж гольф", – заявив Кейн.

Лідер збірної Англії вже давно цікавиться американським футболом та вважає, що може непогано впоратися із роллю кіпера. Гаррі припустив, що для адаптації у цьому виді спорту йому б знадобилося від 6 місяців до року.

"Я виконую пенальті, а це дуже схоже за тиском і технікою. Але всі елітні види спорту, коли дивишся їх по телевізору, здаються простими. Якщо я спробую, то поставлюся до цього серйозно", – зазначив 33-річний форвард.

Кейн ще має чинний контракт із Баварією до 30 червня 2027 року. Нещодавно англієць встановив рекорд Бундесліги. Гаррі став найшвидшим гравцем, який перетнув позначку у 100 голів. На його рахунку вже 101 м'яч у 98 іграх.

Нагадаємо, що забивний футболіст мюнхенського клубу є одним із фаворитів у боротьбі за Золотий м'яч-2026, усі номінанти якого визначилися 8 вересня. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні. Він уже оцінив свої шанси на здобуття індивідуальної нагороди.

Раніше авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг якраз Кейн.