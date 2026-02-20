Україна бойкотуватиме церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 через присутність спортсменів з Росії та Білорусі

Національний паралімпійський комітет України заявив, що команда не буде брати участі у церемонії відкриття зимових Ігор-2026.

Про це повідомляє сайт комітету.

Все через присутність росіян і білорусів. Також Україна вимагає не використовувати синьо-жовтий прапор на офіційному заході.

"Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх, і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу", – йдеться у заяві.

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич запевнив, що команда не буде бойкотувати змагання, адже цей саботаж був би на руку Путіну.

Також стало відомо, що відкриття Паралімпіади-2026 бойкотуватимуть Міністерство спорту та туризму Польщі та українські посадовці.

Напередодні очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний висловив своє розчарування з приводу допуску 10 паралімпійців із Росії та Білорусі.

Додомо, що у вересні 2024-го МПК повністю відновив у правах Паралімпійський комітет Росії.

Зимова Паралімпіада-2026 у Мілані та Кортіні відбуватиметься протягом 6-15 березня.