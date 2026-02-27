Гераскевич відреагував на підтримку Бубки від боксерської спільноти

Скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на дописи українських боксерів на підтримку Сергія Бубки після вимоги позбавити його звання Героя України.

Про це спортсмен розповів у коментарі Tribuna.com.

Бубку також підтримав чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик та його дружина, а також Василь Ломаченко й Аліна Шатернікова.

"Я бачив, що багато писали саме про його здобутки як спортсмена. Хочу, щоб це було зрозуміло: у мене ніколи не було претензій до нього як до спортсмена. Він легендарний спортсмен – тут без перебільшень.

Але є питання до нього як до чиновника і як до людини, яка займає позицію, скажімо, навіть не нейтральну. Ми бачимо, що його дії шкодять Україні. І для мене очевидно, що він не має носити звання Героя України. Дуже шкода, що це є очевидним ще не для всіх", – сказав Гераскевич.