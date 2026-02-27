Усик підтримав Бубку на тлі розмов про позбавлення легкоатлета звання Героя України

Об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик висловився про олімпійського чемпіона у стрибках з жердиною Сергія Бубку.

Відповідний допис боксер зробив у своєму Telegram-каналі.

Це сталось після вимоги скелетоніста Владислава Гераскевича позбавити легкоатлета звання Героя України. Своєю думкою щодо такої позиції вирішив поділитись і чинний король хевівейту вирішив

Він заступився за Сергія Бубку, який утік з України на початку повномасштабного вторгнення та замовчує російську агресію. Боксер опублікував спільне фото з колишнім очільником НОК України, заявивши, що той є легендою.

"На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною. Його список досягнень просто неймовірний. Це перший спортсмен в історії, який подолав 6,00 м (1985) та 6,10 м. Особистий рекорд на відкритому повітрі – 6,14 м (1994) та у приміщенні — 6,15 м (1993). Більше десяти років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці. Це неймовірно", – написав Усик.

Зазначимо, що раніше Сергія Бубку публічно підтримали й інші представники боксу. Зокрема, це зробили Василь Ломаченко, Аліна Шатернікова, а також дружина Олександра Усика.

Натомість заклик Владислава Гераскевича отримав схвалення від Мирона Маркевича. А Жан Беленюк заявив, що колишній очільник НОК України повинен нарешті чітко висловити свою позицію щодо війни проти Росії.